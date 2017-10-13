بالفيديو.. كواليس جلسة تصوير عروسين تثير ضجة بمواقع التواصل

نورة الشهري(صدى):

أثار مصور فوتوجرافي ضجة كبيرة ، عقب نشر مقطع فيديو لكواليس جلسة تصوير عروسين آسيويين على الشاطئ ، أستخدم فيها حيل بسيطة أذهلت المتابعين .

ويظهر مساعدو المصور في جلسة التصوير وهم ينثرون الرمال على العروس أو يحركون قماش التل حولها وكذلك حول المصور العروس إلى ما يشبه حورية البحر بالتقاط صورا لها وسط المياه وأثنى الكثيرين على الصور إلا أن البعض رأى أن العروس فقدت بريقها مع تلطخ فستانها وشعرها بالرمال والمياه.