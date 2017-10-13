بالفيديو.. امرأة تقود سيارة في طريق سريع لتوصيل طفلتها للمدرسة
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لسيدة تقود سيارة، لتوصيل أطفالها إلى المدرسة، رغم تحذير إدارة المرور من قيادة المرأة للسيارة قبل موعد إصدار رخص لهن في شوال المقبل.
وظهرت السيدة بالمقطع المتداول وهي تقود السيارة في طريق سريع، بينما تجلس طفلتها وخادمتها في المقعد الخلفي.
النخيش[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ 4 ساعات
اصلا عقوبات قياده المراءه للسياره الان وقبل السماح لهن بعد رمضان ضعيفه مخالفه فقط لاتكفي والافضل سن انظمه قويه حجز المركبه لشهر وغرامه لاتقل عن 2000 ريال وتسجيل سابقه عليها واذا عادت للمخالفه تمنع من القياده نهائيا حتى بعد السماح للنساء بالقياده القوه في النظام هي من تحفظ احترام الانظمه
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5200 ] نشر منذ 36 دقيقة
بـــــــــــــس خـلاص شـــــــبعنا مــن ذاالســــــوالف .😠.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19956 ] نشر منذ 32 دقيقة
طيب