بالفيديو.. امرأة تقود سيارة في طريق سريع لتوصيل طفلتها للمدرسة

حمود العنزي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لسيدة تقود سيارة، لتوصيل أطفالها إلى المدرسة، رغم تحذير إدارة المرور من قيادة المرأة للسيارة قبل موعد إصدار رخص لهن في شوال المقبل.

وظهرت السيدة بالمقطع المتداول وهي تقود السيارة في طريق سريع، بينما تجلس طفلتها وخادمتها في المقعد الخلفي.