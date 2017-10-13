نساء المملكة بالمرتبة الـ 3 عالمياً في الإصابة بالسمنة

أماني الغامدي(صدى):

أفادت نتائج إحصائية أن المملكة تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في نسبة إصابة النساء بالسمنة، مبينة أن 37% من السعوديات يعانين من السمنة.

وحسب الإحصاءات فإن السمنة تتسبب في حدوث 20 ألف حالة وفاة سنوياً، وذلك على الرغم من صرف المملكة نحو 19 مليار ريال سنوياً لمكافحة السمنة، وفقاً لـ ” عكاظ “.

وتبلغ السمنة وسط الرجال تصل إلى 29%، لافتة إلى أن هذه النسبة لم تتغير منذ سنوات مضت.

يذكر أن ثلاثة من أعضاء مجلس الشورى تقدموا بمشروع نظام حول مكافحة السمنة والنمط الغذائي والنشاط البدني والصحة العامة، يتوافق مع إستراتيجية منظمة الصحة العالمية، ورؤية المملكة 2030.

ولفت الأعضاء إلى أن ارتفاع نسبة السمنة وسط السعوديات يعود للنمط غير الصحي في تناول الغذاء وكثرة مطاعم الوجبات السريعة، وضعف النشاط البدني في المدارس، إلى جانب عدم توفر البيئة المناسبة لمساعدة النساء على ممارسة الرياضة.