نساء المملكة بالمرتبة الـ 3 عالمياً في الإصابة بالسمنة
أفادت نتائج إحصائية أن المملكة تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في نسبة إصابة النساء بالسمنة، مبينة أن 37% من السعوديات يعانين من السمنة.
وحسب الإحصاءات فإن السمنة تتسبب في حدوث 20 ألف حالة وفاة سنوياً، وذلك على الرغم من صرف المملكة نحو 19 مليار ريال سنوياً لمكافحة السمنة، وفقاً لـ ” عكاظ “.
وتبلغ السمنة وسط الرجال تصل إلى 29%، لافتة إلى أن هذه النسبة لم تتغير منذ سنوات مضت.
يذكر أن ثلاثة من أعضاء مجلس الشورى تقدموا بمشروع نظام حول مكافحة السمنة والنمط الغذائي والنشاط البدني والصحة العامة، يتوافق مع إستراتيجية منظمة الصحة العالمية، ورؤية المملكة 2030.
ولفت الأعضاء إلى أن ارتفاع نسبة السمنة وسط السعوديات يعود للنمط غير الصحي في تناول الغذاء وكثرة مطاعم الوجبات السريعة، وضعف النشاط البدني في المدارس، إلى جانب عدم توفر البيئة المناسبة لمساعدة النساء على ممارسة الرياضة.
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 138 ] نشر منذ 3 ساعات
كذابييين وين باقي الدول الي السمنه فيها بشكل رهيب صحيح عندنا سمنه بس الترتيب هذا مستحيل وراه مغزى ومشروع ليبرالي بحت خصوصا بعد دراجات الكورنيش المهم المفروض عمل نوادي رياضية نسائيه على أعلى مستوى بدون اختلاط سامعين بدووووووووووووووووووون اختلااااااأااااااااااط الي تبغى دراجه والي تبغى تسبح والي تمارين وتخسيس ولعب وووووووكله تحت إشراف ورعاية نسائية بحته ويابلادي واصلي وحنا معاك
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5200 ] نشر منذ 41 دقيقة
صح إلسانك يخيتي بنت الديرة ما قلتــي إلا الصحـــــيح .👍👍🏼.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19956 ] نشر منذ 32 دقيقة
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