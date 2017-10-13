الدكتور الإعلامي علي الضاحي الى رحمه الله
فجع الوسط الإعلامي اليوم برحيل الدكتور علي الضاحي أحد منسوبي التلفزيون السعودي ورئيس تحرير مجلة السياحة إثر إصابته بجلطة مفاجئة انتقل على إثرها الى رحمه الله .
والدكتور علي الضاحي عرف عنه اخلاقة العالية وتواصله الدائم مع كافة زملاؤه في الوسط الإعلامي بل وتقديم النصح لهم كما عرف عنه رحمه الله حبه على الاستفسار والسوال عن زملاؤه والالتقاء بهم بين الفية والأخرى .
وهو صديق وأخ وموجه لاغلب الإعلاميين .
وستقام الصلاة عليه بجامع الراجحي بالرياض بعد صلاة الجمعة اليوم .
صحيفة صدى تتقدم بصادق المواساه لأسرة الفقيد ولكافة محبية وللوسط الإعلامي في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي ، وتسأل الله له المغفرة وان يسكنه فسيح جناته .
انا لله وانا اليه راجعون .
مغرد[ عدد التعليقات: 880 ] نشر منذ 11 ساعة
اسئل الله ان يرحمه ويصبر اهله وياليت فيه فريق طبى يدرسون مسببات الجلطه لا نها با ازدياد فى الا وان الاخيره
العوفي[ عدد التعليقات: 241 ] نشر منذ 1 ساعة
السبب المصروفات اصبحت اضعاف الأيردات بالنسبة للمواطن ساهر + باشر + فاتورة كهرب + فاتورة ماء ومع ذالك مقبلين على زيادة البنزين والكهرب والماء والتلفونات هذا بلاظافه إلى جار البيت اقساط البنوك وشركات التمويل ومصروف البيت والعيال المراءة تبي الحين سيارة تواكب مع قرار السماح للمراءة القيادة
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 861 ] نشر منذ 60 دقيقة
موت الفجأة
هذا هو هام الذات ومفرق الجماعات
وميتم البنين والبنات
زآئر بلا استئذان
ربآه رجوتك سيدي و خالقي ان ترحمه وترحمنا
اذا صرنا الى ماصا روا اليه في القبور بين التراب وحدنا
عندما كان هارون الرشيد على فراش الموت
عندما كان هارون الرشيد على فراش الموت
قال لمن حوله:
أريد أن أرى قبري الذي سأدفن فيه!
فما كام منهم إلا أن حملوه إلى قبره
فنظر هارون إلى القبر وبكى بكاء شديداً
ثم التفت إلى الناس من حوله وذكر قوله تعالى
(ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه)
ورفع رأسه إلى السماء وبكى ثم قال:
“يامن لا يزول ملكه أرحم من قد زال ملكه”
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3043 ] نشر منذ 52 دقيقة
الله يرحمه ويرحم اموات المسلمين
ماحد يدري متى يموت لو يدري الانسان مانام ليله لكن حكمة الله فوق كل حكمه
ويارب تحسن خاتمتنا بعمل صالح