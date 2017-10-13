الدكتور الإعلامي علي الضاحي الى رحمه الله

الرياض(صدى):

فجع الوسط الإعلامي اليوم برحيل الدكتور علي الضاحي أحد منسوبي التلفزيون السعودي ورئيس تحرير مجلة السياحة إثر إصابته بجلطة مفاجئة انتقل على إثرها الى رحمه الله .

والدكتور علي الضاحي عرف عنه اخلاقة العالية وتواصله الدائم مع كافة زملاؤه في الوسط الإعلامي بل وتقديم النصح لهم كما عرف عنه رحمه الله حبه على الاستفسار والسوال عن زملاؤه والالتقاء بهم بين الفية والأخرى .

وهو صديق وأخ وموجه لاغلب الإعلاميين .

وستقام الصلاة عليه بجامع الراجحي بالرياض بعد صلاة الجمعة اليوم .

صحيفة صدى تتقدم بصادق المواساه لأسرة الفقيد ولكافة محبية وللوسط الإعلامي في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي ، وتسأل الله له المغفرة وان يسكنه فسيح جناته .

انا لله وانا اليه راجعون .