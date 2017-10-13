لائحة النجمات ضحايا المنتج المشهور بفضيحة هوليوود الجنسية

واشنطن(صدى):

كشفت إحدى المصادر الإعلامية بامريكا عن تعرض 28 امرأة للتحرش الجنسي من قبل المنتج الأكثر نفوذا في هوليوود هارفي واينستين.

وأكدت وسائل الإعلام إنه وقبل أسبوع واحد فقط لم تكن أي من هؤلاء السيدات قد تحدثت علنا عن أمر التصرفات المشينة، لكن بعدما كشف تحقيق صحفي عن تحرش واينستين بممثلتين انهالت فضائح المخرج.

وفيما يلي أسماء بعض السيدات اللواتي تعرضن للتحرش من قبل واينستين، حسب مجلة “بيزنس إنسايدر”:

1.غوينيث بالترو

قالت إن المنتج الشهير دعاها إلى غرفته في الفندق خلال مشاركتها في فيلم “إيما” عام 1994، وذلك حين كانت تبلغ من العمر 22 عاما فقط.، وأضافت أن المنتج عانقها عنوة واقترح أن يذهبا إلى غرفته لكي تدلكه وقالت “لقد كنت مرتعبة”.

2. أنجلينا جولي

روت أنه حاول التقرب منها بطريقة فجة في أحد الفنادق عام 1990، لكنها صدته واعتبرت التجربة سيئة وأثارت عدم التعامل معه لاحقا.

3.آشلي جاد

جاءت إلى مقابلة واينستين قبل 20 عاما في إطار فطور عمل في غرفته في الفندق.

وكان يومها برداء النوم وسألها إن كان باستطاعته أن يدلكها أو إن كانت تقبل برؤيته يستحم. قالت الممثلة إنها كانت مرعوبة.

4.روز ماكغاون

توصلت إلى تسوية لإنهاء قضية تحرش المنتج الشهير بها مقابل 100 ألف دولار.

تعرضت للتحرش الجنسي في فندق خلال تصوير فيلم Scream عام 1997.

5.ميرا سورفينو

حاول واينستين التحرش بهذه الممثلة عن طريق ادعاء تدليك جسدها عام 1995 أثناء مهرجان تورنتو للأفلام.

وقالت إنه كرر المحاولة بعد أسابيع في نيويورك لكنها صدته مجددا.

6. آسيا أرجينتو

ذكرت الممثلة والمخرجة أن المنتج المتحرش حاول تقبيها رغما عنها عام 1997. ذكرت أنها التزمت الصمت خوفا من أن يدمر المنتج حياتها.

7.روزانا أركيت

ومثل الروايات السابقة كان من المقرر أن تلتقي الممثلة مع المنتج في فندق بمدينة نيويورك مطلع التسعينيات لمناقشة سيناريو فيلم، لكنه طالبها بتدليكه وأرغمها بعد ذلك على الأمر مع أنها صدته مرارا.

8. جيسيكا بارث

عرض المخرج على الممثلة بالمشاركة في فيلم لقاء أن تدلك جسده العاري في السرير، وذلك بعد تعرف عليها في حفل غولدن غلوبز وعندما غادرت غرفته في الفندق بدأ هارفي بالصراخ.

9.إيما دي كونز

بعدما تعرف المنتج المحترش على الممثلة الفرنسية دعاها إلى فندق كان ينزل فيه بباريس، وقال إن لديه سيناريو لفيلم مهم لكنه نسيه وطلب منها أن تتبعه إلى غرفته، وتبين أن الأمر مجرد فخ للإيقاع بها فخرجت سريعا.

10.جوديث غودريش

طلب هارفي من الممثلة الفرنسية أن تسدي له خدمة بأن تدلك جسده على اعتبار أن ذلك تقليد أميركي وحاول الاقتراب منها ونزع سترتها وذلك قبل أن تخرج مصدومة من الفندق، وحدث ذلك عام 1996.

وتشمل قائمة النساء المتحرش بهن من قبل هارفي أيضا:

11.كارا ديليفين

12.ليا سيدو

13.لورين أوكونور

14.رومولا غاراي

15.لورين سيفان

16.لويزيت غيس

17.كيت بيكينسيل

18.أمبرا غوتيريز

19.لوسيا إيفانز

20.لورا مادن

22.كاثرين كيندال

23.إميلي نيستور

24.ليزا كامبل

25.تومي آن روبرتس

26. داون دونينغ

27.زوي بروك

28. لوسي غودبولد