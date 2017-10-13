الإطاحة بعصابة تسرق الوافدين تحت تهديد السلاح

حسن الجعفري(صدى):

أوقعت شرطة محافظة صبيا بمنطقة جازان بـ 3 جناة سلبوا مبالغ مالية وهاتف محمولة، من وافدين باكستانيين تحت تهديد السلاح.

وأفاد الناطق الإعلامي لشرطة جازان النقيب نايف حكمي، أن شرطة صبيا تلقت بلاغاً بتاريخ 18 محرم الجاري، أن شخصين باكستانيين تم سلبهما مبلغ 10 آلاف ريال وهواتفهما المحمولة تحت التهديد بسلاح ناري وسلاح أبيض.

وأوضح حكمي أن الشرطة تمكنت من الوصول للجناة والقبض عليهم، وهم 3 أشخاص أعمارهم ما بين ٢٢إلى ٢٥ سنة، وبعرضهم على المبلغين تعرفوا عليهم، فتم إيقافهم، وأٌحيلت أوراق قضيتهم لفرع النيابة العامة بالمنطقة لاستكمال الإجراءات بحقهم.