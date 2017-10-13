شكاوى ضد طبيبة تجميل لتسببها بمضاعفات.. و ” صحة جدة ” تحتفظ بسرية المعلومات

نايف السالم(صدى):

توافدت على ” صحة جدة ” العديد من الشكاوى ضد طبيبة تجميل من جنسية عربية تعمل بإحدى العيادات بشارع الأمير محمد بن عبدالعزيز ” التحلية ” ، عقب مضاعفات حدثت للمرضى، بعد جلسات أو عمليات لتجميل، وسط بيان الصحة أنه أخذت الإجراءات النظامية بشأنها وتحتفظ الإدارة بسرية المعلومات.

من جهته، أكد المتحدث الإعلامي لصحة جدة عبدالله الغامدي، أنها تقوم بعددٍ من الجولات التفتيشية المكثفة على المنشآت الصحية الخاصة بالمحافظة للتأكد من التزامها وتقيدها بتطبيق الأنظمة واللوائح الصادرة من الوزارة لما فيه مصلحة وسلامة المرضى والمراجعين وضمن جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم، مشيراً أن صحة جدة لن تتهاون إطلاقًا في حال وجد أي تقصير أو تهاون في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في تطبيق الأنظمة.

ولفت ” الغامدي ” فيما يخص عمل الطبيبة المذكورة في عيادة أخرى إلى أن ترخيصها نظامي وساري المفعول على العيادة الحالية، ومن خلال الجولات التفتيشية لم نجد ما يثبت عودتها للعمل بالعيادة الأولى مع العلم بأن ترخيصها ملغٍ على تلك العيادة، مبينًا أنه فيما يخص عدم النظر في الشكاوى المقدمة من المواطنين فهذا غير مطابق للواقع فقد تعاملت إدارة القطاع الصحي الخاص بالنظام مع ما يرد لها من شكاوى بخصوص الطبيبة وتم أخذ الإجراءات النظامية بشأنها وتحتفظ الإدارة بسرية المعلومات.