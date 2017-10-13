الإطاحة بمخمور يفتش العمال ويسلبهم أموالهم

خالد الضبيبي(صدى):

ألقت دوريات الأمن القبض على شاب عشريني مخمور، يقوم باستيقاف العمالة ويفتشهم بحي الخليج بالدمام.

وأفاد الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية إنه عند الحادية عشرة من صباح أمس الخميس، تلقت شرطة مدينة الدمام بلاغاً من أحد المواطنين عن اشتباهه بشخص يستوقف العمالة ويقوم بتفتيشهم بحي الخليج بالدمام.

وتم توجيه دورية أمن للموقع المشار إليه، وتمكنت من القبض على المشتبه به، وبالتحقق من وضعه تبين أنه مواطن عشريني، ووجد بحالة غير طبيعية، كما عثر بحوزته على قارورة يشتبه أنها مادة مسكرة، ومن خلال الإجراءات الأولية، تبين تورطه بارتكاب ست عمليات سلب للعمالة، فتم إيقافه وإحالة أوراق قضيته لفرع النيابة العامة بالمنطقة.