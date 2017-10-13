مُصاب ” داء الفيل ” بالمدينة على طريق الشفاء.. استئصال ورم يزن 10 كجم

نايف السالم(صدى):

استأصل فريق طبي في مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة أمس الخميس، الورم الدهني اللمفاوي للقدم اليسرى للمواطن الستیني المصاب بداء الفیل وتورم مفرط في الفخذين حرمه من الخروج من المنزل منذ 8 سنوات.

وأوضح استشاري جراحة الأوعية الدموية الدكتور إبراهيم محمود، أن الفحوصات الطبية التي أجريت على حالة المواطن محمد رضا أثبتت حاجته لعملية استئصال للورم الدهني اللمفاوي لقدمه، مشيراً إلى أن الفريق الطبي تمكن من استئصال ورم يزيد وزنه عن 9,5 كيلوجرام.

وأشار إلى أن المريض سيحتاج إلى عملية أخرى لاستئصال الورم الموجود بالقدم اليمنى، موضحاً أن ذلك قد يحدث بعد 3 أشهر من المتابعة والعلاج المناسب لحالته وتحضيره لإجراء عملية جديدة.

وكان مقطع فیديو تداوله مغردون أظهر المواطن محمد رضا وهو يعاني من داء الفیل ويعاني من تضخم قدمیه بعد أن بلغ وزنه نحو 400 كیلوجرام، ما تسبب في عدم خروجه من منزله منذ 8 سنوات، قبل أن تتفاعل إدارة الشؤون الصحیة بالمدينة المنورة مع حالته، ليجرى نقله إلى المستشفى لإجراء تدخل جراحي له.

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