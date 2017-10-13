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السعوديين مع الاجانب




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 35548 ] نشر منذ 7 ساعات

هههههههههههه تمام .. بس هو بدوي عربي او بدوي غربي ؟؟

,, الصراحه احترت انا فيه ، لهجته بدويه عربيه بحته وسمعته نطق كلمه انجليزيه بحته ,, يس اتس بتر ,, نطقها صح

,, وإن كان عربي ، كيف وصل باالبعارين هناك ؟

.. عموماً موفق خير هو وبعارينه وبزارينه ,,

[ عدد التعليقات: 583 ] نشر منذ 1 ساعة

ههههههههههه ههههههههههه
هذا بدو حضر .

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