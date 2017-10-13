السعوديين مع الاجانب

الجمعة 13
أكتوبر
هههههههههههه تمام .. بس هو بدوي عربي او بدوي غربي ؟؟
,, الصراحه احترت انا فيه ، لهجته بدويه عربيه بحته وسمعته نطق كلمه انجليزيه بحته ,, يس اتس بتر ,, نطقها صح
,, وإن كان عربي ، كيف وصل باالبعارين هناك ؟
.. عموماً موفق خير هو وبعارينه وبزارينه ,,
هههههههههههه.😅😊😁😂.
ههههههههههه ههههههههههه
هذا بدو حضر .
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ابو محمد[ عدد التعليقات: 35548 ] نشر منذ 7 ساعات
هههههههههههه تمام .. بس هو بدوي عربي او بدوي غربي ؟؟
,, الصراحه احترت انا فيه ، لهجته بدويه عربيه بحته وسمعته نطق كلمه انجليزيه بحته ,, يس اتس بتر ,, نطقها صح
,, وإن كان عربي ، كيف وصل باالبعارين هناك ؟
.. عموماً موفق خير هو وبعارينه وبزارينه ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5190 ] نشر منذ 6 ساعات
هههههههههههه.😅😊😁😂.
سعيد[ عدد التعليقات: 583 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههه ههههههههههه
هذا بدو حضر .