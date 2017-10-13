بالصور.. 42 ألف يورو ثمن فستان ابنة بيونسيه ذات الـ 5 أعوام

باريس(صدى):

ابتاعت نجمة الغناء بيونسيه ثوبا بـ 42 ألف يورو من أجل ابنتها بلو أيفي ” 5 أعوام ” مرصع بأحجار الكريستال ماركة ” ميشكا أيوكي ” الشهيرة، وذلك لحضور حفل زفاف أحد أصدقاء العائلة في ولاية نيو أورليانز الأمريكية.

ووفقا للموقع الإلكتروني الفرنسي ” جالا اف أر ” فقد خطفت الطفلة بلو أيفي الأضواء من والدتها ملكة ” الآر & بي ” بيونسيه التي إرتدت ثوبا ورديا، وأيضا من والدها جاي جي مطرب الراب الأكثر شهرة.