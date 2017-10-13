بالصور.. 42 ألف يورو ثمن فستان ابنة بيونسيه ذات الـ 5 أعوام
ابتاعت نجمة الغناء بيونسيه ثوبا بـ 42 ألف يورو من أجل ابنتها بلو أيفي ” 5 أعوام ” مرصع بأحجار الكريستال ماركة ” ميشكا أيوكي ” الشهيرة، وذلك لحضور حفل زفاف أحد أصدقاء العائلة في ولاية نيو أورليانز الأمريكية.
ووفقا للموقع الإلكتروني الفرنسي ” جالا اف أر ” فقد خطفت الطفلة بلو أيفي الأضواء من والدتها ملكة ” الآر & بي ” بيونسيه التي إرتدت ثوبا ورديا، وأيضا من والدها جاي جي مطرب الراب الأكثر شهرة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35547 ] نشر منذ 2 ساعتين
المعطي الله ماهو الناس ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19949 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا زين الحلوين
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5377 ] نشر منذ 2 ساعتين
ايو والله المعطي الله
اي حلوين
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15000 ] نشر منذ 1 ساعة
فستان الصغيره ذكرني بالقنفذ 😆😅
M-512[ عدد التعليقات: 171 ] نشر منذ 12 دقيقة
ونعم باالله ♥♥،،،،،،، لكن الفلوس ألي هي تجنيها من الغناء والغناء محرم والفلوس كلها حرام×حرام لكن هم ضالين مايعرفون ويمكن يعرفون والله اعلم حياتهم فانية وراح يفطسون يوماً ما ههخخ بس من هو المجنون ألي يشتري فستان خايس بسعر ذا يوازي عندنا فوق 150 الف ريال.