قطر: نرحب بالإسرائيليين والشواذ في مونديال 2022
احتفت صحيفة ” معاريف ” الإسرائيلية بما وصفته بـ ” البشارة القطرية ” بشأن ترحيب الدوحة بالمشجعين الإسرائيليين خلال فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم التي من المفترض أن تستضيفها البلاد عام 2022.
ولفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى تصريحات الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والارث المنظمة لكأس العالم في كرة القدم 2022 في قطر، حسن الذوادي، في حديث أدلى به لصحيفة ” نيويورك تايمز ” الأمريكية.
و عندما سئل المسؤول القطري عن مدى سماح بلاده بحضور الشواذ مباريات كأس العالم؟ أجاب: ” الأمر بسيط للغاية، كل من يريد الدخول سيكون باستطاعته دخول دولتنا، نحن فقط نطلب من كل من يأتينا أن يحترم كوننا شعبا محافظا نسبيا، وإظهار الغرام علنا في الأماكن العامة ليس جزءا من ثقافتنا، والجميع مدعوون، وعليهم فقط أن يحترموا ذلك ” .
وعن موقف بلاده من دخول الإسرائيليين، أعاد القول مؤكدا أن ” الجميع مدعوون للحضور، وهذه إجابة بسيطة تعني أننا ندعو الجميع إلينا، ونعتقد أن 1.2 مليون مشاهد سيصلون لقطر، وفيما يتعلق بالمشروبات الكحولية، ستكون متاحة في بلادنا ولكن ليس في الأماكن العامة، وسوف تكون هناك أماكن مخصصة لذلك، ولن نتيح ذلك في الشوارع ” .
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19949 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان والله يصلح الحال
الواقع[ عدد التعليقات: 5342 ] نشر منذ 2 ساعتين
ترحب ولا ما ترحب أصلا ما راح تكون موجود هناك حكومة جديدة قادمة بدل حكومة الاٍرهاب الحالية دور لك بلد تقيم فيه يا تميم وربما اجدادك بني صهيون يقدمون لك الإقامة
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5377 ] نشر منذ 1 ساعة
ليتهم استتروا
الله لايبلانا
🇸🇦 IS 🇸🇦[ عدد التعليقات: 6033 ] نشر منذ 1 ساعة
طبيعي طالما الحكم الفعلي لقطر هو عزمي بشارة
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1208 ] نشر منذ 28 دقيقة
يعيش عزمي بشارة حاكم قطرائيل