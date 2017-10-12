قطر: نرحب بالإسرائيليين والشواذ في مونديال 2022

نواف السالم(صدى):

احتفت صحيفة ” معاريف ” الإسرائيلية بما وصفته بـ ” البشارة القطرية ” بشأن ترحيب الدوحة بالمشجعين الإسرائيليين خلال فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم التي من المفترض أن تستضيفها البلاد عام 2022.

ولفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى تصريحات الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والارث المنظمة لكأس العالم في كرة القدم 2022 في قطر، حسن الذوادي، في حديث أدلى به لصحيفة ” نيويورك تايمز ” الأمريكية.

و عندما سئل المسؤول القطري عن مدى سماح بلاده بحضور الشواذ مباريات كأس العالم؟ أجاب: ” الأمر بسيط للغاية، كل من يريد الدخول سيكون باستطاعته دخول دولتنا، نحن فقط نطلب من كل من يأتينا أن يحترم كوننا شعبا محافظا نسبيا، وإظهار الغرام علنا في الأماكن العامة ليس جزءا من ثقافتنا، والجميع مدعوون، وعليهم فقط أن يحترموا ذلك ” .

وعن موقف بلاده من دخول الإسرائيليين، أعاد القول مؤكدا أن ” الجميع مدعوون للحضور، وهذه إجابة بسيطة تعني أننا ندعو الجميع إلينا، ونعتقد أن 1.2 مليون مشاهد سيصلون لقطر، وفيما يتعلق بالمشروبات الكحولية، ستكون متاحة في بلادنا ولكن ليس في الأماكن العامة، وسوف تكون هناك أماكن مخصصة لذلك، ولن نتيح ذلك في الشوارع ” .