بالصور.. معلمون يهدون مديرهم سيارة كامري في حفل تقاعده بجدة

نايف السالم(صدى):

فاجأ منسوبو مدرسة دار الأرقم الابتدائية بمحافظة جدة مديرهم أثناء حفل تقاعده بتقديم هدية عبارة عن سيارة من نوع كامري موديل 2017؛ وفاءً وعرفانًا منهم على السنوات التي قضاها معهم طيلة سنوات خدمته التعليمية الحافلة بالإنجازات بمدرستهم.

جاء ذلك خلال إقامة منسوبي مدرسة دار الأرقم الابتدائية بجدة مساء الأربعاء حفلًا تكريمًا لقائد المدرسة صالح أحمد البيومي، بمناسبة تقاعده من العمل بعد خدمة تجاوزت 31 عامًا من العطاء وذالك في أحد الفنادق المرموقة.

وتخلل الحفل العديد من الكلمات لمنسوبي إدارة تعليم جدة وبعض قادة المدارس والمشرفين التربويين وزملائه المعلمين وبعض القصائد الشعرية العامية والفصحى، وفِي ختام الحفل تسلم القائد صالح البيومي العديد من الهدايا النقدية والعينية من زملائه التربويين من دروع وغيرها من الهدايا، كما قدم زملاؤه هدية عبارة عن سيارة كامري2017.