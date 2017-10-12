بالصور.. رئيس هيئة الأمر بالمعروف سابقا ينشر رسائل تهديد جاسم آل ثاني له
أعلن رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سابقا الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، عن تلقيه تهديد من أحد الشخصيات القطرية بيّن أنها تعود إلى جاسم بن عبد الرحمن آل ثاني.
قال آل الشيخ عبر حسابة علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” هذا تهديد أحد أذرعة الحمدين لي حيث قلت الحقيقة التي يقرون بها ولأني دافعت عن بلادي قيادة ومواطناً وأرضاً، وهذا تمادياً في الحمق والغدروالتطرف ” .
وحملت التغريدات نصا قال فيه مطلقها ” أنت ما رديت حتى التحية وأنا أعلم أنك أقل من إنك ترد بعد ما كشفت إنت عن معدنك قُل ما شئت لكن لا تٌشير لقطر وأهلها من قريب أو بعيد وإلا لا تلومن إلا نفسك ” .
وكان آل الشيخ قد نشر تغريدة سابقة قال فيها : ” أحبتي وأبناء وطني وكل العقلاء في أي مكان/ إنتظروني في تمام السادسة والربع مساء هذا اليوم لنكشف لكم عما وصلني من أمر (خطير) يجب إطلاعكم عليه ” .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35548 ] نشر منذ 5 ساعات
لايهم السحاب نبح الكلاب ,,
عبدالله الناصر/ حـــــــــــــــــــــــــائل[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 5 ساعات
اقدح بما تشاء يافضيلة الشيخ وقل الحقيقه التي لاجدال حولها وماعليك من النعيق والزعيق الآتي من السيف الشرقي انهم بحالة اضطراب قصوى بل منهارون ومتهورون الدلائل قاطعه الدكتور المستشار المسفر يطالب بابادة 200 ألف قبلي قطري بالكيماوي وشيح نادي الريان يقول لماذا تأهلتا السعوديه ومصر ولم تتأهل الآرجنتين كانت حساباته الخاصه توحي لفكره الخارق بأن الآرجنتين لن تتاهل كل هذا اضطراب وضوضاء وفوضاء بالعقول وحسابات خاطئة
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19949 ] نشر منذ 5 ساعات
الله المستعان والله يصلح الحال
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5382 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يصلح الحال
الواقع[ عدد التعليقات: 5342 ] نشر منذ 4 ساعات
فضيلة الشيخ الدكتور عبداللطيف ال شيخ انت رجل وطني ورجل دولة بمعنى الكلمة وقد وقفت وقفت الرجال الأشداء الشجعان في وجه التطرّف والارهاب جنب الى جنب مع دولتك وهذا لايعجب قادة الاٍرهاب سواء داخليا او خارجيا ولنا في مثل هذا المتمشيخ الارهابي في حكومة قطر خير دليل كيف لقزم مثل هذا يهدد ويتوعد رجال السعودية الا ان ورآه دعم ولديه ايادي اغتيال وتخريب يدعمها مثل القاعدة وداعش وما يسمى المعارضين الخونة القابعين في ايران ولندن وقطر سود الله وجيههم جميعا
،[ عدد التعليقات: 2099 ] نشر منذ 3 ساعات
من يريد الشهره يسب قطر هههه
ياخي بكره يتراضون ويش بيكون موقفكم
ردكم والله كنا نمزح
ياخي انا سبت قطر ولا احد نشر سبي ابي اطلع مشهور زيكم
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1208 ] نشر منذ 3 ساعات
انت يا صاحب التعليق ماتبي الشهرة
انت تنبح ببلاش لعل قطر ترميلك عظمة
ومن الحين حتى يتراضون انبح بقوة لعل اسيادك يحنو عليك بعظمة زينة
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5182 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههه🤔🤔.😊😅😁.
،[ عدد التعليقات: 2099 ] نشر منذ 26 دقيقة
وفوق كذا رسائل الوتساب هذا دليل انه خويه قبل الازمه