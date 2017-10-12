بالصور.. رئيس هيئة الأمر بالمعروف سابقا ينشر رسائل تهديد جاسم آل ثاني له

حمود العنزي(صدى):

أعلن رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سابقا الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، عن تلقيه تهديد من أحد الشخصيات القطرية بيّن أنها تعود إلى جاسم بن عبد الرحمن آل ثاني.

قال آل الشيخ عبر حسابة علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” هذا تهديد أحد أذرعة الحمدين لي حيث قلت الحقيقة التي يقرون بها ولأني دافعت عن بلادي قيادة ومواطناً وأرضاً، وهذا تمادياً في الحمق والغدروالتطرف ” .

وحملت التغريدات نصا قال فيه مطلقها ” أنت ما رديت حتى التحية وأنا أعلم أنك أقل من إنك ترد بعد ما كشفت إنت عن معدنك قُل ما شئت لكن لا تٌشير لقطر وأهلها من قريب أو بعيد وإلا لا تلومن إلا نفسك ” .

وكان آل الشيخ قد نشر تغريدة سابقة قال فيها : ” أحبتي وأبناء وطني وكل العقلاء في أي مكان/ إنتظروني في تمام السادسة والربع مساء هذا اليوم لنكشف لكم عما وصلني من أمر (خطير) يجب إطلاعكم عليه ” .