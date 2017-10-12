بالفيديو.. طفل يلعب مع ثعبان

نورة الشهري(صدى):

تداول رواد ونشطاء موقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو وثقه مواطن لطفل وهو يلعب مع ثعبان حي .

وأظهر مقطع الفيديو، الطفل وهو يمسك بالثعبان ثم يلقيه في الأرض ومن ثم يجري وراءه مرة أخرى، فيما يطلب موثق الفيديو من الطفل أن يقوم بـ ” عض الثعبان ” وهو يضحك .