بالفيديو.. طفل يلعب مع ثعبان
تداول رواد ونشطاء موقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو وثقه مواطن لطفل وهو يلعب مع ثعبان حي .
وأظهر مقطع الفيديو، الطفل وهو يمسك بالثعبان ثم يلقيه في الأرض ومن ثم يجري وراءه مرة أخرى، فيما يطلب موثق الفيديو من الطفل أن يقوم بـ ” عض الثعبان ” وهو يضحك .
وسيم ٢٠٠٠[ عدد التعليقات: 878 ] نشر منذ 6 ساعات
شجاع شجاعة الحماية من الايذاء لابد من عقاب
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35548 ] نشر منذ 6 ساعات
ابوه خبل ماحسب تواليها ,,
الواقع[ عدد التعليقات: 5342 ] نشر منذ 6 ساعات
الرجاء من يعرف هذا الطفل ابلاغ الجهات المختصة والرفع بالفيديو الى تطبيق كلنا امن وجزاكم الله خير الجزاء
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20707 ] نشر منذ 6 ساعات
الأطفال جاهم ملل من الألعاب والألكترونيات
فلازم نعطيهم اشياء حيه
انا افكهم عيال خواتي واخواني كلهم
يتطاردون مع البسااااس ف الحوش🤗🤗🤗
بوخليل[ عدد التعليقات: 215 ] نشر منذ 5 ساعات
هههههههههه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15001 ] نشر منذ 5 ساعات
وصلني ع الواتس يا زينه فديته بيطلع شقردي 😅😍
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5382 ] نشر منذ 5 ساعات
وصلك من مين طيب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5382 ] نشر منذ 5 ساعات
انا ارسلته عليك يالدبه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19949 ] نشر منذ 5 ساعات
فديته يجنن
شكله لعبه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19949 ] نشر منذ 5 ساعات
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه يانشعتي شقردي في الحناشه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15001 ] نشر منذ 5 ساعات
سلامات 😳
تتحلم 😝
جاني من صديقاتي 😟
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15001 ] نشر منذ 5 ساعات
لا محرومتي يتحرك 😅
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15001 ] نشر منذ 5 ساعات
هههههههههههه أي ما يطلع يخاف
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5182 ] نشر منذ 2 ساعتين
عقــــبال ما يلعــــــب مـع الأناكــــونـــــدا .🐍.
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5382 ] نشر منذ 1 ساعة
عقبال ماتلعب دنو ومحرومه بالأناكــــونـــــدا ( ملكة الثعابين)
وجوجو بعد
وناقده
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15001 ] نشر منذ 40 دقيقة
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