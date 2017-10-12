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بالفيديو.. طفل يلعب مع ثعبان

بالفيديو.. طفل يلعب مع ثعبان
نورة الشهري(صدى):

تداول رواد ونشطاء موقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو وثقه مواطن لطفل وهو يلعب مع ثعبان حي .

وأظهر مقطع الفيديو، الطفل وهو يمسك بالثعبان ثم يلقيه في الأرض ومن ثم يجري وراءه مرة أخرى، فيما يطلب موثق الفيديو من الطفل أن يقوم بـ ” عض الثعبان ” وهو يضحك .

 


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16 تعليق

[ عدد التعليقات: 878 ] نشر منذ 6 ساعات

شجاع شجاعة الحماية من الايذاء لابد من عقاب

[ عدد التعليقات: 35548 ] نشر منذ 6 ساعات

ابوه خبل ماحسب تواليها ,,

[ عدد التعليقات: 5342 ] نشر منذ 6 ساعات

الرجاء من يعرف هذا الطفل ابلاغ الجهات المختصة والرفع بالفيديو الى تطبيق كلنا امن وجزاكم الله خير الجزاء

[ عدد التعليقات: 20707 ] نشر منذ 6 ساعات

الأطفال جاهم ملل من الألعاب والألكترونيات
فلازم نعطيهم اشياء حيه
انا افكهم عيال خواتي واخواني كلهم
يتطاردون مع البسااااس ف الحوش🤗🤗🤗

[ عدد التعليقات: 215 ] نشر منذ 5 ساعات

هههههههههه

[ عدد التعليقات: 15001 ] نشر منذ 5 ساعات

وصلني ع الواتس يا زينه فديته بيطلع شقردي 😅😍

[ عدد التعليقات: 5382 ] نشر منذ 5 ساعات

وصلك من مين طيب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 5382 ] نشر منذ 5 ساعات

انا ارسلته عليك يالدبه

[ عدد التعليقات: 19949 ] نشر منذ 5 ساعات

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه يانشعتي شقردي في الحناشه

[ عدد التعليقات: 15001 ] نشر منذ 5 ساعات

سلامات 😳
تتحلم 😝
جاني من صديقاتي 😟

[ عدد التعليقات: 15001 ] نشر منذ 5 ساعات

هههههههههههه أي ما يطلع يخاف

[ عدد التعليقات: 5182 ] نشر منذ 2 ساعتين

عقــــبال ما يلعــــــب مـع الأناكــــونـــــدا .🐍.

[ عدد التعليقات: 5382 ] نشر منذ 1 ساعة

عقبال ماتلعب دنو ومحرومه بالأناكــــونـــــدا ( ملكة الثعابين)

وجوجو بعد

وناقده

[ عدد التعليقات: 15001 ] نشر منذ 40 دقيقة

*صَلّوا عَلى مَن بَكى شَوقًا لِرُؤيتِنا ` ♡

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