موقع بريطاني ينشر معلومات صادمة عن إيفانكا ترامب
نشر موقع ” Indy 100 ” معلومات جديدة صادمة عن عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث قال إن اسم إيفانكا ليس الاسم الحقيقي لابنة الرئيس وأحد أهم مستشاريه.
وقال الموقع البريطاني إن الاسم الحقيقي لابنة الرئيس الأمريكي الكبرى ليس إيفانكا كما يعتقد، بل أن اسمها الحقيقي ” إيفانا ” ، وذلك لأن ترامب أطلق على ابنه الكبير اسم دونالد ترامب، في حين أنه سمى ابنته الكبرى تبعا لاسم والدتها ” إيفانا ” ، إلا أنها عرفت داخل العائلة باسمها المعروف حاليا ” إيفانكا ” حتى اشتهرت بهذا الاسم ولم يعرف أحد اسمها الحقيقي.
يذكر أن ” إيفانا ” المعروفة بإيفانكا ترامب كانت قد كشفت عبر حسابها على موقع ” تويتر ” عام 2010 عن أن اسمها الحقيقي هو إيفانا، وأن إيفانكا هو تصغير اسم إيفانا في اللغة التشيكية.
أبو عبد الله الغامدي[ عدد التعليقات: 1280 ] نشر منذ 4 ساعات
ما عندكم خبر عن آخر طقعة لها ؟
الخزعي /سكاكا الجوف[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 3 ساعات
😭😭😭😭😭😭ههههههههه
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 100 ] نشر منذ 3 ساعات
الله المستعان تذكرت يوم زوجوني زوجتي الله يرحمها ويغفر لها ويدخلها جنات النعيم ولا يجمعني فيها
كان اسمها من انواع الورد وجلست اتخيل شكلها وصوتها قبل ٤٥ سنه صدق انها الي يقولوه لين لليلة العرس
يوم ناظرت وسأل نفسي احد حاط لي شي في الشاهي شي ولا سحرني لليلة النظرة الشعريه
الله المستعان بس والله لو ماهي محنة الشباب الي فيني ذيك الليله كان صارت علوم لكن الحمداللًه كملت ونا مغمض العين لين توفت الله يرحمها ويغفر لها ويرزقها حور العين
الله يرزقها الي تبيه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35547 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههه ويش ذا الفضيحه ,,
,, انتم مهابيل والا تحسبون الناس مهابيل ؟؟
.. ايفانا ايفانكا بتانكا ,, المهم المسمى وليس الاسم ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19949 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه عادي حتى عندنا. كثير لهم اكثر من اسم
ابوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 503 ] نشر منذ 2 ساعتين
ابوعبدالله الغامدي
اخر مره يوم غادرت الرياض وهي على سلم الطيارة
مواطن[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 21 دقيقة
ويش الفايدة من هذا الخبر
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35547 ] نشر منذ 11 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه