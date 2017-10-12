موقع بريطاني ينشر معلومات صادمة عن إيفانكا ترامب

لندن(صدى):

نشر موقع ” Indy 100 ” معلومات جديدة صادمة عن عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث قال إن اسم إيفانكا ليس الاسم الحقيقي لابنة الرئيس وأحد أهم مستشاريه.

وقال الموقع البريطاني إن الاسم الحقيقي لابنة الرئيس الأمريكي الكبرى ليس إيفانكا كما يعتقد، بل أن اسمها الحقيقي ” إيفانا ” ، وذلك لأن ترامب أطلق على ابنه الكبير اسم دونالد ترامب، في حين أنه سمى ابنته الكبرى تبعا لاسم والدتها ” إيفانا ” ، إلا أنها عرفت داخل العائلة باسمها المعروف حاليا ” إيفانكا ” حتى اشتهرت بهذا الاسم ولم يعرف أحد اسمها الحقيقي.

يذكر أن ” إيفانا ” المعروفة بإيفانكا ترامب كانت قد كشفت عبر حسابها على موقع ” تويتر ” عام 2010 عن أن اسمها الحقيقي هو إيفانا، وأن إيفانكا هو تصغير اسم إيفانا في اللغة التشيكية.