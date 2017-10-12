بالفيديو.. طيران الاتحاد يحقق حلم طفل مصري

أبوظبي(صدى):

حققت شركة ” طيران الاتحاد ” الإماراتية، حلم الطفل المصري الموهوب ” آدم ” ، منحته فرصة التحليق بطائرة ” إيرباص أيه 380 ” من خلال جهاز محاكاة الطيران الذي يُستخدم لتدريب الطيارين.

وكان أحد طياري الشركة في استقبال آدم عند مبنى الشركة، وما إن دخل الطفل المصري قمرة القيادة حتى هرع إلى مقعد كابتن الطائرة وأخذ في تشغيل النظام بدراية تنم عن موهبة فريدة.

وانتهى المقطع بظهور آدم في زي الطيار الكامل وبيده طائرة صغيرة مهداة من الشركة، تعبيرًا منها عن إعجابها بموهبته وذكائه وعشقه للطيران في هذه السن المبكرة.