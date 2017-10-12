نشر : منذ 55 دقيقة 4٬025 3 الاخبار المحلية الأمير محمد بن نايف يصل الرياض قادما من جدة عادل الحربي(صدى): وصل سمو الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، مساء اليوم الخميس، إلى الرياض، قادما من جدة. وحطت طائرة الأمير بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض، ورافق سموه عدد من أفراد أسرته. الوسوم:الأمير محمد بن نايف, الرياض, جدة
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 896 ] نشر منذ 27 دقيقة
الله يحفظك
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35532 ] نشر منذ 15 دقيقة
حفظكم الله سمو الامير في الحل والترحال ,,
fares[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 11 دقيقة
حفظ الله ها الوجة في حله وترحاله