الأمير محمد بن نايف يصل الرياض قادما من جدة

عادل الحربي(صدى):

وصل سمو الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، مساء اليوم الخميس، إلى الرياض، قادما من جدة.

وحطت طائرة الأمير بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض، ورافق سموه عدد من أفراد أسرته.