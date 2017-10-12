المبتعث المتهم بمحاولة قتل فتاة كندية: كنت أتخيلها ” شيطانة “

أوتاوا(صدى):

أعترف المبتعث المتهم بمحاولة قتل فتاة كندية في سكنها الطلابي بجامعة بريتش كولومبيا الكندية العام الماضي، بمحاولته الشروع في قتلها، مشيراً أنه كان يتخيلها شيطانة.

وقال الطالب الذي يبلغ من العمر 18 عاماً، في اعترافاته التي عرضتها المحكمة مسجلة في شريط فيديو، إنه حاول قتلها، ولكنه لم يكن على دراية بما كان يفعله وقت الحادث.

وطلب المبتعث من المحقق أن يبلغ الفتاة باعتذاره، عارضاً تحمُّل تكاليف علاجها، بعدما تركت الجامعة بعد الواقعة جراء الأضرار التي لحقت بها، معبراً عن ندمه على فعله.

يُذكر أن المبتعث المتهم تسبب للفتاة في 3 جروح قطعية في الرقبة، أحدها بطول 12 سم، إضافة إلى سحجات في مناطق متفرقة من الجسد.