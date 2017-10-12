غداً.. ترامب يعلن استراتيجية واشنطن تجاه إيران
قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أنه سيعلن غدا استراتيجية واشنطن تجاه إيران.
جدير بالذكر أن ترامب، هاجم الاتفاق المبرم بين الدول العظمى وإيران حول برنامجها النووى، واصفا إياه بأنه ” اتفاق سيئ للغاية ” .
ابوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 502 ] نشر منذ 24 دقيقة
عمليه طويلة انت غير واضح الاتحاد الأوربي مع الاتفاق المثل يقول العب وحدك ترجع خسران الكونغرس يكون له كلمة ليس تخريف تصريحات ازلك الله وهوى يعلم تسوق كلام مدفوع من انخدع بك ايران تستخدم المليشيات وتزعزع أمن المنطقة
والفرصة تلوح لنا بمساندة برزاني لجمح دولة الكفر عباد علي رضي الله عنه وهوى براء من اظلهم الشيطان خميني الكفر حطاب جهنم ٠
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2993 ] نشر منذ 17 دقيقة
طرمب ماله خاتمه ابد ابد