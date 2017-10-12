غداً.. ترامب يعلن استراتيجية واشنطن تجاه إيران

واشنطن(صدى):

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أنه سيعلن غدا استراتيجية واشنطن تجاه إيران.

جدير بالذكر أن ترامب، هاجم الاتفاق المبرم بين الدول العظمى وإيران حول برنامجها النووى، واصفا إياه بأنه ” اتفاق سيئ للغاية ” .