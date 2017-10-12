كارلا بروني: أعيش حياة جنسية ” رائعة ” مع ساركوزي
قالت كارلا بروني، زوجة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزى، إنها تعيش حياة جنسية رائعة مع زوجها، وأنّ الأمور تسير بشكل رائع، مؤكدة أن الروتين يقتل الحياة والعواطف بين الزوجين.
أكدت كارلا بروني أنها منجذبة بشكل أكبر إلى زوجها، الذي أكدت أنه يعشقها أيضا، ورغم مرور عشر سنوات على زواجهما فقد نجحت في التوفيق بين الرغبة والصداقة وهما شرطين أساسيين للحفاظ على الزواج.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35548 ] نشر منذ 8 ساعات
هذا اللي هامك ؟؟
.. ايا قليلة الحياء والحشمه ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5182 ] نشر منذ 7 ساعات
طــــيب كَثــري من ألـزرقـه .😅😂.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20707 ] نشر منذ 6 ساعات
حتى أنا أعيش حياة رائعة
مع رب العالمين
ومقبل على قصة جديدة
إن شاءالله
تتوج بأقوى حب عرفته في حياتي🤗🤗🤗
رعد ***[ عدد التعليقات: 318 ] نشر منذ 5 ساعات
موفق يالقرنى
وطني الحبيب[ عدد التعليقات: 376 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا تنخدعي في ساركوزي حقك هالايام لاننا الان في ايام الخريف وهي ايام هيجان الفحول لذلك لا احد ينخدع ف نفسه من الرجال سواء ساركوزي او غيره لانها فورة خريفية مؤقته يعقبها بيات شتوي طويل
M-512[ عدد التعليقات: 181 ] نشر منذ 57 دقيقة
هذا ألي هن فرحانات فيه هاالأجنبيات رفع السيقان لااسود وابيض ولا همها كرامتها.