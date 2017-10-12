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كارلا بروني: أعيش حياة جنسية ” رائعة ” مع ساركوزي

كارلا بروني: أعيش حياة جنسية ” رائعة ” مع ساركوزي
باريس(صدى):

قالت كارلا بروني، زوجة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزى، إنها تعيش حياة جنسية رائعة مع زوجها، وأنّ الأمور تسير بشكل رائع، مؤكدة أن الروتين يقتل الحياة والعواطف بين الزوجين.

أكدت كارلا بروني أنها منجذبة بشكل أكبر إلى زوجها، الذي أكدت أنه يعشقها أيضا، ورغم مرور عشر سنوات على زواجهما فقد نجحت في التوفيق بين الرغبة والصداقة وهما شرطين أساسيين للحفاظ على الزواج.

 


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 35548 ] نشر منذ 8 ساعات

هذا اللي هامك ؟؟

.. ايا قليلة الحياء والحشمه ,,

[ عدد التعليقات: 318 ] نشر منذ 5 ساعات

موفق يالقرنى

[ عدد التعليقات: 376 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا تنخدعي في ساركوزي حقك هالايام لاننا الان في ايام الخريف وهي ايام هيجان الفحول لذلك لا احد ينخدع ف نفسه من الرجال سواء ساركوزي او غيره لانها فورة خريفية مؤقته يعقبها بيات شتوي طويل

[ عدد التعليقات: 181 ] نشر منذ 57 دقيقة

هذا ألي هن فرحانات فيه هاالأجنبيات رفع السيقان لااسود وابيض ولا همها كرامتها.

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