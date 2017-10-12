كارلا بروني: أعيش حياة جنسية ” رائعة ” مع ساركوزي

باريس(صدى):

قالت كارلا بروني، زوجة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزى، إنها تعيش حياة جنسية رائعة مع زوجها، وأنّ الأمور تسير بشكل رائع، مؤكدة أن الروتين يقتل الحياة والعواطف بين الزوجين.

أكدت كارلا بروني أنها منجذبة بشكل أكبر إلى زوجها، الذي أكدت أنه يعشقها أيضا، ورغم مرور عشر سنوات على زواجهما فقد نجحت في التوفيق بين الرغبة والصداقة وهما شرطين أساسيين للحفاظ على الزواج.