بالفيديو والصور.. معلمة تعلم الأطفال طريقة تخصيب البويضة بصورة فاضحة
وثق مقطع فيديو، متداول على موقع التواصل الاجتماعي، فضيحة مكتلة الأركان في أحد المدارس العربية، لمجموعة من الأطفال وهم يشرحون طريقة تلقيح البويضة، فيما توجهم المعلمة من بعيد.
وأظهر المقطع المتداول، 8 تلميذات يشكلون دائرة مغلقة، وأحدهم تحمل لافتة مكتوب عليها بويضة، فيما اصطف على الجانب الأخر مجموعة من التلاميذ ويؤدون دور الحيوانات المنوية ثم حاولوا اقتحام الدائرة فلم تسمح سوى بدخول تلميذ واحد تمام كما يحدث في عملية التخصيب.
وأستنكر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، طريقة التدريس الفجة مؤكدين أنها لا تناسب الأطفال في هذه المرحلة العمرية، ولا صح أن تكون موجودة في مدارسنا العربية، مطالبين بمحاسبة المسئولين عن هذه المهزلة.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5169 ] نشر منذ 6 ساعات
صحيح يجب محاسبة المسئولين عن هذه المهزلة .😠.
ابومشهور[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 6 ساعات
مؤسف…مؤسف جدآ
هذا قتل للبراءة
وتلويث لفكر الطفوله
وتدمير للاخلاق
نتاجه سيكون طفلآ مشتت الفكر يصعب عليه التفريق
بين المسموح والممنوع
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35547 ] نشر منذ 6 ساعات
شخَّط فيهم ياعبد السميع ، شحَّط أوي ، شخَّط أوي أوي أوي ,,
,, يافضيحة ابله زازه ، فقلاقل ,,
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3001 ] نشر منذ 5 ساعات
المعلمه الي سوت الطريقه هذي فيها بلا ياكلها
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5377 ] نشر منذ 5 ساعات
من جد وش ذا المهزله
رايحه فيها يبي لها تلقيح كويس وطرد من المدرسه
إسلام[ عدد التعليقات: 984 ] نشر منذ 4 ساعات
هي خاربه خاربه تعويد على الأختلاط وشرح العمليه الجنسية وبكره تطبيق لا إرادي وهلم جر
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3001 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يستر من الي جاي
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15000 ] نشر منذ 4 ساعات
بدري عليهم
الواقع[ عدد التعليقات: 5342 ] نشر منذ 3 ساعات
الحين آش دخلنا في نظام تدريس دولة عربية الحين نفكر في تعليمنا وأبنائنا وليس لنا دخل في اي دولة
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20702 ] نشر منذ 3 ساعات
ههههههههه ههههههههههه
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35547 ] نشر منذ 3 ساعات
اخوي ياالواقع ,, لاتقول كذا ,,
,, ترى ماامسى عند جارك ، اصبح في دارك ,,
,, كل هاالأشياء اللي تغيرت عندنا ونئن من وطئتها ، كانت باالدول المجاوره ، وكان عقلاء تلك الديار يحذروننا عنها وأن لاننجر في دهاليزها المظلمه المعفنه ،، اذكر ( وعلى سبيل المثال لا الحصر ) ، اذكر فضيلة الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله ، كان ينصح ويعظ ويحذر عن امور حصلت عندنا وليس فقط السفور وعدم الخروج من دون محرم وحتى قيادة المرأه للسياره وغيرها من المواعظ والنصائح كثير، اذكر انه قال كان النساء لايخرجن من البيت عندنا إلا لبيت زوجها او المقبره ، عدا النسوة الكبار اللواتي يرتدن المسجد في رمضان ، إلى أن جائنا الإحتلال الفرنسي وبدأ التحول والإنحلال ، صارت المرأه تخرج للسوق محتشمه شيئاً فشيئاً ، بدأ السفور ومن بعدها وصلت الأمور إلى ماوصلت إليه من إنحلال ، ومن مثل هاالنصائح والعظاة ، وهذا منذ زمن بعيد ,, وكان البعض يقول ، دامها حصلت في سوريا وبعض الدول الأخرى ، إحنا ويش دخلنا ؟ بلدنا ونسائنا بعيدون عن هاالأمور ,,
,, والآن الأمور مثل ماانت شايف ,,
,, فياليت نحذر وننتبه من بعض الإنحرافات ، وهي تبدأ من الصغر ، فإن لم تُكافح ، إستفحل أمرها ويصعُب بل يستحيل إصلاحها ,,
,, أسأل الله الهدايه للجميع وأن ياقانا من كل زيغ ، ويحمي بلادنا من كل سوء وما يسوء ويحبط العمل ,, آمين ,,
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 100 ] نشر منذ 3 ساعات
الله المستعان
بالله ذل احد من ابوهم ولا امهم يقومون يصلون الفجر يالله حسن الخاتمة
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19949 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه المضحك في المقطع اللي سوا نفوسهم ميتين
تعلمهم النذاله من بدري. لا تستعجلين باقي تفقع قلوبهم في منهج الثنوي
زائر[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 2 ساعتين
بالعكس انا أرى طريقة ممتازة مادام ان هذا درس عندههم والمعلمة نجحت بس باقي توريهم صور الاخ وال
حتى تتم الفائدة المرجوة
زائر[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 2 ساعتين
وانتم مكبرين الموضوع هي تريد تختصر كذا على بلاطة هههههههه
🇸🇦 IS 🇸🇦[ عدد التعليقات: 6033 ] نشر منذ 1 ساعة
😂😂😂😂😂
فراج فايز الشهري[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 33 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل عليها
M-512[ عدد التعليقات: 171 ] نشر منذ 19 دقيقة
معلمة مرضية ومختلة عقليا ووسخة اطفال بعمر الزهور تدرسهم بطريقة الوقحة ذي وآسفاه على التدريس ضاع في طي الرياح .