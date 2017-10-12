بالفيديو والصور.. معلمة تعلم الأطفال طريقة تخصيب البويضة بصورة فاضحة

نورة الشهري(صدى):

وثق مقطع فيديو، متداول على موقع التواصل الاجتماعي، فضيحة مكتلة الأركان في أحد المدارس العربية، لمجموعة من الأطفال وهم يشرحون طريقة تلقيح البويضة، فيما توجهم المعلمة من بعيد.

وأظهر المقطع المتداول، 8 تلميذات يشكلون دائرة مغلقة، وأحدهم تحمل لافتة مكتوب عليها بويضة، فيما اصطف على الجانب الأخر مجموعة من التلاميذ ويؤدون دور الحيوانات المنوية ثم حاولوا اقتحام الدائرة فلم تسمح سوى بدخول تلميذ واحد تمام كما يحدث في عملية التخصيب.

وأستنكر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، طريقة التدريس الفجة مؤكدين أنها لا تناسب الأطفال في هذه المرحلة العمرية، ولا صح أن تكون موجودة في مدارسنا العربية، مطالبين بمحاسبة المسئولين عن هذه المهزلة.