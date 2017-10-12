كشف تفاصيل الاعتداء على ممتلكات مستشفى ” فهد “

حسن الجعفري(صدى):

أبدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان أسفها بعد وفاة طفل يبلغ من العمر 7 سنوات الذي تم استقباله يوم أمس في تمام الساعة التاسعة مساءً بقسم الطوارئ بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان بعد تعرضه لحادث سير والذي تمت إحالته من مستشفى أبو عريش العام، حيث تم على الفور نقل الحالة لقسم الإنعاش القلبي والقيام بإجراء عدة محاولات لإنعاش القلب ولم تكن هناك استجابة، لينتقل الطفل بعدها إلى رحمة الله.

عقب ذلك شهد قسم الطوارئ تجمع عدد من أقارب الطفل المتوفى، حيث قاموا بالإعتداء على الممتلكات العامة وإتلاف عدد من الأجهزة الطبية وتكسير لأبواب الطوارئ مما تسبب في تعطيل الحركة داخل المستشفى والتأثير على استقبال مرضى آخرين وتأخير إجراءات طبية لمرضى في المستشفى وقد تم رصد ذلك عبر كاميرات المراقبة بالموقع.

وقامت إدارة المستشفى بإبلاغ الجهات الأمنية بالواقعة والتي بدورها حضرت للموقع وقامت بالإجراءات النظامية في مثل هذه الحالات.

وتؤكد صحة جازان بغانها إذ تقدم خالص التعازي لذوي الطفل داعين له بالرحمة فإنها تدين مثل هذه الممارسات وستقوم بمتابعة مجرى القضية لتطبيق العقوبات على كل متجاوز ، حيث أن الاعتداء على الممارسين والممتلكات العامة وتعطيل الخدمات الإسعافية والعلاجية للمرضى يتجاوز كل الأعراف ويعد مخالفة نظامية تستوجب المتابعة وإيقاع العقوبة على المخالفين.