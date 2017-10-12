بالفيديو.. طبيب يحمل معدة بشرية ضخمة

نورة الشهري(صدى):

حذر طبيب من خطورة الوجبات السريعة والمشروبات الغازية وأثرها على المعدة، جاء ذلك في فيديو متداول على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأظهر مقطع الطبيب في زي العمليات، ويرتدي القفاز الطبي في يديه، بينما كان يمسك بمعدة ضخمة، قائلًا: ” كما تشاهدون هذه المعدة كبيرة جدًّا، وسبب وصول المعدة إلى هذا الحجم هو المشروبات الغازية والوجبات السريعة، وأنصح الجميع بعدم استخدامها ” .