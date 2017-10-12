بالفيديو.. طبيب يحمل معدة بشرية ضخمة
حذر طبيب من خطورة الوجبات السريعة والمشروبات الغازية وأثرها على المعدة، جاء ذلك في فيديو متداول على مواقع التواصل الإجتماعي.
وأظهر مقطع الطبيب في زي العمليات، ويرتدي القفاز الطبي في يديه، بينما كان يمسك بمعدة ضخمة، قائلًا: ” كما تشاهدون هذه المعدة كبيرة جدًّا، وسبب وصول المعدة إلى هذا الحجم هو المشروبات الغازية والوجبات السريعة، وأنصح الجميع بعدم استخدامها ” .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35532 ] نشر منذ 3 ساعات
انا معك ان المشروبات الغازيه والوجبات السريعه مرض على الإنسان من كافة النواحي ,,
.. بس ان هذي معدة إنسان حقيقيه ,, ماتمر علينا ، دور غيرها ,,
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2993 ] نشر منذ 23 دقيقة
قاصها من مريض سمنه الي يسوون عمليات المعده
لكن عندي سؤال
الي يسوون عمليات قص للمعده وين يودونها يدفنونها في المقبره ولا وين
علشان انا خايف اكل كبده وكرشه من المطاعم
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5113 ] نشر منذ 17 دقيقة
ياساتر استر يارب