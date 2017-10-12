سامى عبدالغني شبهة تزوير رابعة في الاتحاد

نواف السالم(صدى):

لا يزال الغموض يكتنف نادي الاتحاد فيما يتعلق بملف الرخصة الآسيوية الذي تسبب في إسقاط الإدارة السابقة برئاسة أنمار الحائلي لوجود شبهة تزوير بعد نفي الثنائي سلمان الصبياني، وهاني الناهض توقيعهما على أية اتفاقية مع الإدارة لتأجيل مستحقاتهما المالية، وانضم لهما مؤخراً المدافع تركي الجلفان الذي سار في اتجاه الثنائي.

ووفقاً لمصادر فإن اللاعب سامي عبدالغني قد ينضم إلى الثلاثي، حيث لم يتحصل على حقوقه المالية البالغة 380 ألف ريال.

من جهته أوضح أحمد المزيني وكيل اللاعب سامي عبدالغني أن موكله لم يتسلم أي مبالغ مالية من نادي الاتحاد بعد حصوله على حكم ملزم من غرفة فض المنازعات.