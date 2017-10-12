ضبط حداد يعمل ممرضًا في مستوصف بالرياض

عادل الحربي(صدى):

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط وافداً عربياً بمهنة حداد يعمل في وظيفة ممرض بأحد المستوصفات الخاصة بمحافظة المزاحمية بمنطقة الرياض.

وتم كشف مخالفة الوافد بعد استدعاء الدوريات الأمنية للمستوصف على خلفية مشاجرة وقعت بين أحد المواطنين من جهة، والوافد وإحدى الممرضات من الجهة الأخرى.

وكانت الدوريات الأمنية، اكتشفت مخالفة الوافد خلال تحققهم من بطاقة هويته، حيث تبين أن مهنته حداد، في الوقت الذي يمارس فيه مهنة التمريض، وعليه جرى تسليمه للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.