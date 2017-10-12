ضبط حداد يعمل ممرضًا في مستوصف بالرياض
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط وافداً عربياً بمهنة حداد يعمل في وظيفة ممرض بأحد المستوصفات الخاصة بمحافظة المزاحمية بمنطقة الرياض.
وتم كشف مخالفة الوافد بعد استدعاء الدوريات الأمنية للمستوصف على خلفية مشاجرة وقعت بين أحد المواطنين من جهة، والوافد وإحدى الممرضات من الجهة الأخرى.
وكانت الدوريات الأمنية، اكتشفت مخالفة الوافد خلال تحققهم من بطاقة هويته، حيث تبين أن مهنته حداد، في الوقت الذي يمارس فيه مهنة التمريض، وعليه جرى تسليمه للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
منقذ الفيران[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 57 دقيقة
يالله خذلك من العماله السايبه في البلد لا والخافي أعظم وادها من ذالك الله يستر بسترك يارب
شيخين[ عدد التعليقات: 127 ] نشر منذ 34 دقيقة
يالله وتقولون ليش الاخطاء الطبية كثرة من هلاشكال على فكرة فية شي اسمة اختبار القدرات الطبية ولالاسف شبابنا الي متخرجين من ارقى الجامعات والمعاهد المتخصصة في السعودية وايضا العالمية عاطلين وشغالين حراس امن او في وظيفة ليس من تخصصة لاولو ماكانت الصدفة كان الحداد مواصل كم هي رخيصة روح الانسان عندكم عشان حفنة فلوس والله انتم السبب ياوزارة الصحة والى الاماااااااااام يابلادي واصلي والله معاكي
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5124 ] نشر منذ 9 دقائق
لاحول ولا قوة إلا بالله . حسبي الله علاه .😡😡.