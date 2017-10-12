الجيش الباكستاني يحرر أسرة كندية من سجون طالبان

إسلام آباد(صدى):

حرر الجيش الباكستاني اليوم الخميس، كندياً وزوجته الأمريكية وأبناءهما الثلاثة كانوا محتجزين لدى حركة طالبان الأفغانية رهائن.

وقال الجيش في بيان إن “ الجيش الباكستاني حرر 5 رهائن غربيين هم كندي وزوجته الأمريكية وأبناؤهما الثلاثة من احتجازهم من قبل إرهابيين ” ، في عملية جرت في منطقة كرام القبلية على الحدود الأفغانية.

ولم يذكر اسم العائلة لكن الكندي جوشوا بويل وزوجته الأمريكية كاتلين كوليمان خطفا من قبل طالبان خلال رحلة في أفغانستان في 2012، وقد علم أنهما رزقا بطفلين على الأقل خلال فترة أسرهما.