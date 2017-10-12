" بر المظيلف " تسلم 11 أسرة وحدات سكنية بأحدث المواصفات

نايف السالم (صدى):

سلمت جمعية البر الخيرية بالمظيلف ١١ وحدة سكنية متكاملة ومبنية بأحدث المواصفات لعدد من الأسر المستفيدة في مركز المظيلف والقرى التابعة له وذلك في اطار مشروعها الدائم ( مساكن ) والذي استغرقت هذه المرحلة منه العام والنصف وشملت 11 أسرة تعيش في منازل متهالكة أو بالإيجار.

من جهته بيّن رئيس مجلس ادارة جمعية البر الخيرية بالمظيلف الدكتور عمر الراشدي أن مشروع مساكن انطلق لتوفير حياة كريمة ولائقة للأسر المستفيدة من الجمعية وذلك من خلال تأمين سكن ملائم للمعيشة من جهة، والمساهمة في الحد من أزمة السكن من جهة أخرى، مشيراً أن أبناء هذا الوطن المبارك يجب أن يقفوا جنباً إلى جنب وأن يكونوا يداً واحدة متكافلين ومتعاونين وهذه من أسمى معاني الوطنية .

وذكر الدكتور الراشدي أن بر المظيلف بتسليمها هذه الوحدات تكون سلمت مستفيديها ٨١ وحدة سكنية توزعت على عدد من أهالي المظيلف والقرى التابعة لها، مشيراً أن المستفيدين لايتم اختيارهم بشكل عشوائي وانما وفق آلية تقييم مركزة نفذتها إدارة البحث الاجتماعي بالجمعية للوصول الى من هم الأكثر حاجة للدعم.