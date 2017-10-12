" بر المظيلف " تسلم 11 أسرة وحدات سكنية بأحدث المواصفات

من جهته بيّن رئيس مجلس ادارة جمعية البر الخيرية بالمظيلف الدكتور عمر الراشدي أن مشروع مساكن انطلق لتوفير حياة كريمة ولائقة للأسر المستفيدة من الجمعية وذلك من خلال تأمين سكن ملائم للمعيشة من جهة، والمساهمة في الحد من أزمة السكن من جهة أخرى، مشيراً أن أبناء هذا الوطن المبارك يجب أن يقفوا جنباً إلى جنب وأن يكونوا يداً واحدة متكافلين ومتعاونين وهذه من أسمى معاني الوطنية .
وذكر الدكتور الراشدي أن بر المظيلف بتسليمها هذه الوحدات تكون سلمت مستفيديها ٨١ وحدة سكنية توزعت على عدد من أهالي المظيلف والقرى التابعة لها، مشيراً أن المستفيدين لايتم اختيارهم بشكل عشوائي وانما وفق آلية تقييم مركزة نفذتها إدارة البحث الاجتماعي بالجمعية للوصول الى من هم الأكثر حاجة للدعم.