سيدة تعذب ابنتها بقلع الشعر ونزع الأظافر
أقدمت سيدة عراقية على تعذيب ابنتها التي تبلغ 11 عاماً، وإساءة معاملتها بضربها وتعرضها لأشد أنواع التعذيب .
حيث أعلنت الشرطة العراقية في تصريحات إعلامية، أنه تم القبض على سيدة لتعذيبها ابنتها، حيث كشفت أن الأم كانت تحتجز ابنتها في غرفة مغلقة، وتضربها بأدوات حادة، وتعرض جلدها للحرق، وخصوصاً في منطقة القدمين، كما أنها كانت تمنع عنها الطعام والشراب حتى أصيبت بالجفاف، بجانب قيامها باقتلاع شعر الطفلة وأظافرها.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35506 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
رااايق[ عدد التعليقات: 2811 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا بالله ..
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طيب أيش الأسباب ؟!
M-512[ عدد التعليقات: 165 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبي الله عليها ونعم الوكيل بس ! اول مررة اشوف امرأة خاوية المشاعر اعوذ باالله يارب لطفكك.
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1215 ] نشر منذ 2 ساعتين
اعوذ بالله
وين الرحمة
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19914 ] نشر منذ 1 ساعة
الله المستعان والله يصلح الحال
المر[ عدد التعليقات: 223 ] نشر منذ 1 ساعة
اعوذ بالله من قسوة القلوب الناس تعطف علي الحيوان كيف انسان ومنها الله المستعان مريضه ليش الحقد كله
مواطن 2017[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 35 دقيقة
لايعرف قيمة الأطفال إلا من حرم من هذه النعمة
لم يرزقني الله الخلفة منذ 5 سنين وأتمنى أن يكون لدى طفل أو طفلة وهؤلاء أكرمهم الله ورزقهم
يعذبون ويقتلون وكأن فلذات أكبادهم أشياء رخيصة لاقيمة لها
اللهم أرزقني بالبنين والبنات وأرزقني تربيتهم التربية الصالحة وأرزقني برهم وصلاحهم يارب العالمين
رااايق[ عدد التعليقات: 2811 ] نشر منذ 25 دقيقة
أخي مواطن2017 .. الله يرزقك بالذريه الصالح ويتربون في عزك .. إن شاء الله .. اللهم أمين ..
مواطن 2017[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 7 دقائق
جزاك الله خيراً أخي رايق
وأسال الله لي ولك الجنة من غير حساب ولاسابق عذاب
وأسال الله أن يكرمك ويرزقك بكل ماتحب وترضى وأن يمن عليك بالصحة والبركات والرحمات والخيرات
وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين والمسلمات