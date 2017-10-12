سيدة تعذب ابنتها بقلع الشعر ونزع الأظافر

بغداد(صدى):

أقدمت سيدة عراقية على تعذيب ابنتها التي تبلغ 11 عاماً، وإساءة معاملتها بضربها وتعرضها لأشد أنواع التعذيب .

حيث أعلنت الشرطة العراقية في تصريحات إعلامية، أنه تم القبض على سيدة لتعذيبها ابنتها، حيث كشفت أن الأم كانت تحتجز ابنتها في غرفة مغلقة، وتضربها بأدوات حادة، وتعرض جلدها للحرق، وخصوصاً في منطقة القدمين، كما أنها كانت تمنع عنها الطعام والشراب حتى أصيبت بالجفاف، بجانب قيامها باقتلاع شعر الطفلة وأظافرها.