5 أشياء بسيطة لبناء علاقة زوجية صحية

متابعات(صدى):

كشفت إحدى الدراسات عن قائمة بالأشياء والتصرفات البسيطة التي يقوم بها شريك حياتك، ويكون لها تأثيرها الهام في بناء العلاقة الزوجية ونجاحها، على النحو التالي:

1- السؤال والاطمئنان عليك

إن سؤال شريك حياتك عنك واطمئنانه عليك والتأكد من أنك على ما يرام بعد يوم طويل وصعب، أمر في غاية الأهمية، ودليل واضح على أنه يهتم لأمرك ويكن لك الكثير من الحب.

2- المزاح والمرح

للمزاح والمرح، تأثير كبير على إضفاء جو من السعادة على الحياة الزوجية، فإن كان شريك حياتك يمازحك على الدوام فهذا مؤشر واضح على أن حياتك معه ستتمتع بالسعادة والرضى.

3- المشاركة

إن مشاركة شريك حياتك لك في عواطفه الشخصية، ولحظاته السعيدة يعتبر لفتة هامة منه، ودليل واضح على أنه يقدّر وجودك في حياته ويعتبرك شريكاً حقيقياً له.

4- التخفيف عنك بحركات لطيفة

إذا كان شريك حياتك يقوم بالتخفيف عنك بحركة ما، مثل لمس شعرك أو التربيت على كتفك، فإنه يعبر لك عن تضامنه معك بهذه الحركات البسيطة ما يدل على أنه يهتم لأمرك ويحاول تخفيف الضغط عنك.

5- الاستماع إليك

يعتبر استماع الشريك لشكواك وإنصاته بعناية لما تقوله، مؤشر جليّ على أنه مهتم ويحاول مد يد العون لك، وأنه سيساهم قدر المستطاع بحل مشكلتك.