سر بقاء مسنة تركية عمرها 104 سنة على قيد الحياة

أنقرة(صدى):

أجابت مسنة تركية تُدعى عائشة غل شاهين تبلغ من العمر (104) سنة، عن الؤال الذي حير المحيطين بها وهو سر بقائها بصحة جيدة حتى الآن، وقال ” أنا مدينة للتغذية الطبيعية في الحفاظ على صحتي ” ، مضيفة: ” على مدار حياتي كنت أستهلك كميات كبيرة من الدبس، والزبدة الطبيعية، والحليب، واللبن، والبيض، والخضراوات، والفواكه الطازجة ”.

وأوضحت المعمرة التركية أنها نها ولدت في الأول من يوليو 1913، وتزوجت وهي في سن صغيرة، وأنجبت 3 أولاد، ولها 30 حفيداً و3 من أبناء أحفادها، مبينة أنها قضت معظم حياتها في الزراعة وتربية الماشية، وأنها لم تزر الطبيب سوى مرتين في حياتها.

وأشارت المعمرة التركية إلى أنها لا تزال تلبي احتياجاتها الخاصة بنفسها دون مساعدة أحد، وأنها لا تعرف معنى كلمة “ تعب ” ، وأنها وحتى السنوات الأربع الأخيرة كانت تستيقظ في الصباح الباكر وتصنع خبزها بنفسها، لكنها لم تعد قادرة على الحركة كثيراً خلال الفترة الأخيرة.

وتواظب المعمرة التركية على نصيحة أبنائها وأحفادها أن يستهلكوا كميات كبيرة من الدبس والعنب، وفقًا لما ذكرت “ وكالة الأناضول ” .