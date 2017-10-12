سر بقاء مسنة تركية عمرها 104 سنة على قيد الحياة
أجابت مسنة تركية تُدعى عائشة غل شاهين تبلغ من العمر (104) سنة، عن الؤال الذي حير المحيطين بها وهو سر بقائها بصحة جيدة حتى الآن، وقال ” أنا مدينة للتغذية الطبيعية في الحفاظ على صحتي ” ، مضيفة: ” على مدار حياتي كنت أستهلك كميات كبيرة من الدبس، والزبدة الطبيعية، والحليب، واللبن، والبيض، والخضراوات، والفواكه الطازجة ”.
وأوضحت المعمرة التركية أنها نها ولدت في الأول من يوليو 1913، وتزوجت وهي في سن صغيرة، وأنجبت 3 أولاد، ولها 30 حفيداً و3 من أبناء أحفادها، مبينة أنها قضت معظم حياتها في الزراعة وتربية الماشية، وأنها لم تزر الطبيب سوى مرتين في حياتها.
وأشارت المعمرة التركية إلى أنها لا تزال تلبي احتياجاتها الخاصة بنفسها دون مساعدة أحد، وأنها لا تعرف معنى كلمة “ تعب ” ، وأنها وحتى السنوات الأربع الأخيرة كانت تستيقظ في الصباح الباكر وتصنع خبزها بنفسها، لكنها لم تعد قادرة على الحركة كثيراً خلال الفترة الأخيرة.
وتواظب المعمرة التركية على نصيحة أبنائها وأحفادها أن يستهلكوا كميات كبيرة من الدبس والعنب، وفقًا لما ذكرت “ وكالة الأناضول ” .
رااايق[ عدد التعليقات: 2811 ] نشر منذ 5 ساعات
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ..
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الله كاتب لها تعيش لهذا السن .. وهو مسبب الأسباب .. ..لا إلا اله إلا الله وحده لا شريك له ..
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35521 ] نشر منذ 4 ساعات
سبحان الله ,,
,, الأعمار بيد الله ,,
رااايق[ عدد التعليقات: 2811 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ..
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5149 ] نشر منذ 30 دقيقة
ماشاء الله . الله يـخليــها ويطــول عمــرهــا .😊😊.