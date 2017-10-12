بالفيديو.. شابة تختبر إخلاص حبيبها بإغراء صديقتها له

متابعات(صدى):

اختبرت شابة إخلاص حبيبها لها ، ونصبت له فخاً بمساعدة الناشط على موقع ” يوتيوب ” ، وقاموا بتصويره بكاميرا خفية مثبته بالمنزل.

وفي التفاصيل، التقطت عدسة كاميرا المراقبة التي ثُبتت داخل منزل فيديو لممثلة تُدعى أليسون لتستقبل حبيبها قبل أن تدعوه للدخول إلى المطبخ.

وحاولت الشابّة إغراء السباك والتقرب منه إلّا أنّ هذا الأخير صدّها وقال لها إنّ لديه حبيبة وهو مخلص لها.

في المقابل أصرت الممثلة على إيقاعه في شباكها ومنعته من الخروج لكنّه أصرّ على عدم خيانة حبيبته.

يُشار إلى أنّ حبيبة الشاب كانت تراقب ما يحصل من خلال الكاميرا في غرفة أخرى.

