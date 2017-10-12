بالفيديو.. شابة تختبر إخلاص حبيبها بإغراء صديقتها له
اختبرت شابة إخلاص حبيبها لها ، ونصبت له فخاً بمساعدة الناشط على موقع ” يوتيوب ” ، وقاموا بتصويره بكاميرا خفية مثبته بالمنزل.
وفي التفاصيل، التقطت عدسة كاميرا المراقبة التي ثُبتت داخل منزل فيديو لممثلة تُدعى أليسون لتستقبل حبيبها قبل أن تدعوه للدخول إلى المطبخ.
وحاولت الشابّة إغراء السباك والتقرب منه إلّا أنّ هذا الأخير صدّها وقال لها إنّ لديه حبيبة وهو مخلص لها.
في المقابل أصرت الممثلة على إيقاعه في شباكها ومنعته من الخروج لكنّه أصرّ على عدم خيانة حبيبته.
يُشار إلى أنّ حبيبة الشاب كانت تراقب ما يحصل من خلال الكاميرا في غرفة أخرى.
M-512[ عدد التعليقات: 165 ] نشر منذ 7 ساعات
المقطع مايشتغل يصدى لكن أعتقد ان هذا الحب والأخلاص من الرجل الوفي♥
alfahd42[ عدد التعليقات: 12242 ] نشر منذ 6 ساعات
حركات غبيه من ناس شكاكه
رااايق[ عدد التعليقات: 2811 ] نشر منذ 6 ساعات
هذا شغل قديييم .. أنها ترسل أحد يختبر حبه لها هع هع هع هههههههه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35532 ] نشر منذ 3 ساعات
ياعنزتينٍ باالأقران والرابح اللي يبعد عنهن ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5169 ] نشر منذ 2 ساعتين
يلــــــــعن أم ألســــــــــخافــه.😠😡.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2993 ] نشر منذ 10 دقائق
كل المساله من ساسها خراب في خراب
كل حياتهم بهيميه حب وحبيبه وقلة ادب من غير زواج
الحمد لله على نعمة الاسلام والله يعافينا مما ابتلاهم به