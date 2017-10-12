طالب يضرب مدير مدرسة ويكسر أسنانه ويشج فمه في حائل

علي العنزي(صدى):

باشرت شرطة منطقة حائل حادثة ضرب طالب عمره 14 عام، مدير مدرسة متوسطة في حائل، مسببا له إصابات في مناطق متفرقة في جسده تمثلت في كسر 4 أسنان وشج في فمه ورضوض في منطقة الرأس.

وصرح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة حائل الرائد سامي النجيفان، أن مركز شرطة العزيزية تلقى بلاغا عن وقوع حادثة اعتداء على مدير مدرسة متوسطة في حي الملك عبدالله من قبل طالب (14 عاما) مما تسبب في إصابة المدير بكسر في الأسنان ورضوض في منطقة الرأس.

واَضاف أنه تم فتح بلاغ بالواقعة وتوقيف الحدث بدار الملاحظة بعد إلقاء القبض عليه، تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لاتخاذ اللازم.