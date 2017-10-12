بالفيديو.. بكاء مستثمر قطري على الهواء بقناة الجزيرة بعد انهيار بورصة الدوحة

طلال الضوي(صدى):

كشف أحد كبار المستثمرين في البورصة القطرية وهو نائب رئيس مجلس إدارة شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة جابر بن هجاج الشهواني الذي أجهش بالبكاء عند سؤاله عن تقييمه للوضع الاقتصادي في قطر بعد مرور 5 أشهر على المقاطعة الرباعية للدوحة بسبب دعمها للإرهاب وعملها على زعزعة استقرار المنطقة، كما جاء في بيان دول المقاطعة.

وتناقض الشهواني عند ذكر توقعاته لنتائج الشركات القطرية للربع الثالث، معبراً عن تفاؤله بالنتائج الجيدة، و ” المفاجأة ” الإيجابية التي ستحملها أرباح الشركات المدرجة، قبل أن يعكس كلامه، مبرزا امتعاضه بما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية.

لأول مرة يأتي الاعتراف ” بالهزيمة ” من الجانب القطري، بعد الخسائر المتلاحقة التي تتكبدها بورصة قطر لأن صناديق الاستثمار الأجنبية تتسابق على الهروب من الدوحة والتخارج من بورصتها .

وقال ” الشهواني ” إن حالة من القلق تسود السوق القطرية في انتظار نتائج الربع الرابع للشركات والبنوك والتي يتوقع أن تأتي متأثرة بالأزمة.

وتتوقع الأسواق المزيد من هروب المستثمريين من بورصة قطر، ما يعني المزيد من الخسائر في قيمتها السوقية إذا استمرت المقاطعة الخليجية للدوحة.

