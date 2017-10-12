رجل أعمال يفجر مفاجأة من العيار الثقيل عن ملعب الهلال
فجر رجل الأعمال المعروف أحمد المقيرن مدير شركة (ميديا برو) مفاجأة من العيار الثقيل حينما أكد أن شركته ستطعن للجهات المسؤولة في العقد الذي أبرم بين جامعة الملك سعود وشركة صلة الرياضية الشريك الاستراتيجي لنادي الهلال والتي على إثرها قام الشريك الاستراتيجي المسوق الحصري للهلال لاحتضان مباريات النادي.
وفي التفاصيل قال أحمد المقيرن إن شركة ميديا بول دخلت مع شركة صلة في منافسة على جهتين، الأولى كانت على مسمى الملعب بحيث أننا نشتري حقوق اسم الملعب لمدة خمس سنوات، والثانية على التشغيل والفعاليات، وواصل المقيرن تصريحه من مقر إقامته في لندن، فقال (قدمنا مبلغ 5 ملايين ريال عن اسم الملعب لمدة 5 سنوات، بحيث يكون لكل موسم مليون بينما قدمت شركة صلة 500 ألف ريال عن السنة أي بواقع 2.5 مليون لمدة خمس سنوات، في حين قدمنا عن قيمة التشغيل والفعاليات 2.5 مليون ريال سنوياً لمدة 5 سنوات بينما قدمت شركة صلة 2.6 مليون سنوياً لمدة 5 سنوات، وقد كسبنا المناقصة بشكل رسمي لكننا فوجئنا بمسؤول في جامعة الملك سعود يطلب بإعادة المناقصة بسبب إشاعة أطلقها مسؤول في إحدى شركات الاتصالات الذي يرتبط بصداقة مع مسؤول بشركة صلة، أننا حصلنا على مبلغ 40 مليونا ببيع اسم الملعب مع تلك الشركة وهو غير صحيح.
واستطرد المقيرن حديث لصحيفة محلية: قاموا للأسف بتكوين لجنة وتم إلغاء منافسة تسمية الاسم دون إعلامنا وقاموا بترسية الملعب على شركة صلة التي فرقت عنا بـ 100 ألف ريال في مشروع التشغيل والفعاليات.
وفي سؤال حول موقفهم القانوني، قال المقيرن (بدأ الفريق القانوني بتجهيز كامل الأوراق والإجراءات لاتخاذ الموقف القانوني الذي يحمي شركتنا والعقد الذي أبرم ولا يحق لهم فسخه، وهم بذلك ضحوا بمبلغ إجماله 17.5 مليون مقابل توقيع عقد آخر بمبلغ 13 مليون ريال، وهنا موضع الاستغراب.
وعن موقفه كونه عضو شرف هلالي، قال المقيرن (نادي الهلال ليس له دخل في الموضوع وهو ليس خصما لنا والموضوع هو ” بزنس ” ونحترم الجميع لكن مصلحة الشركة فوق كل اعتبار.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2284 ] نشر منذ 13 ساعة
من حقك تقاضيهم و ربنا راح يبين الحق من الباطل
M-512[ عدد التعليقات: 181 ] نشر منذ 12 ساعة
يخسارة الفلوس في لعبة طائشة ومضيعة للوقت والمال على حد سواء قمة الطيش والخسارة لو انهم استثمروها في بناء مزارع عضوية للخضار والفواكة باالمملكة الغالية كان افضل واحسن ولا اعطوها للفقراء .
الواقع[ عدد التعليقات: 5342 ] نشر منذ 5 ساعات
مصالحة نادي الهلال فوق مصلحة شركتك لان الهلال للجميع وشركتك لك وحد
🇸🇦 IS 🇸🇦[ عدد التعليقات: 6033 ] نشر منذ 3 ساعات
لعب من تحت الطاولة
الهلال حتى في الملاعب والبزنس لازم يدخل بطرق غير مشروعه تعود على اللف والدوران واخذ ماليس له
فريق الدلال فعلا
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5382 ] نشر منذ 60 دقيقة
يالله الرزق عليك
كلن يبي الرزق
ارفع قضيتك واذا لك بتلقاه