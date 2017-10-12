الداخلية تنفذ حكم القتل ” حد الحرابة ” في جانيين بالرياض

واس(صدى):

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً حول تنفيذ حكم القتل (حد الحرابة) في جانيين بمدينة الرياض، وفيما يلي نصه:

قال الله تعالى ((إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ )).

أقدم كل من : 1- كومار بشقار نام ، 2- لياقت على خان رحمن، هنديي الجنسية – على قتل / بابول حسين جبار – بنجلاديشي الجنسية -، وذلك باستدراج الأول له وطعنة بسكين في بطنه، وإمساكه للثاني الذي ذبحه من رقبته حتى أرداه قتيلا، وسرقة المال الذي بخزنة الشركة التي يعمل بها المجني عليه، وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانيين المذكورين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جريمتهما، وبإحالتهما للمحكة العامة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ادانتهما بما نسب إليهما، وأن ما أقدما علية يعد ضرباً من ضروب الفساد في الأرض، والحكم عليهما بحد الحرابة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا.

وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه، وذلك بقتلهما حد الحرابة.

وقد تم تنفيذ حكم القتل حداً بالجانيين : 1- كومار بشقار نام 2- لياقت علي خان رحمن – هنديي الجنسية – اليوم الخميس الموافق 22 /1 /1439هـ بمدينة الرياض بمنطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، أو يسلب أموالهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.