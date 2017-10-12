5 حقائق مثيرة عن الجسم البشري

أماني الغامدي(صدى):

الجسم البشري، معقد للغاية ودائماً ما نتعرف على أشياء جديدة ربما لم نطلع عليها من قبل، كمثل تلك الحقائق الغريبة والمثيرة، التي أوردها موقع “بولدسكاي” المعني بالشؤون الصحية، والتي ربما تكون أول مرة يسمع بها الكثيرون منا ومن هذه الحقائق:

1- أدمغتنا يمكن أن تنير مصابيح!

هل تعرف أن مخ الإنسان يولد كهرباء كافية لإضاءة مصباح صغير؟ هذا لأن مخ الإنسان يحتوي على أكثر من 160 ألف كيلومتر من الأوعية الدموية.

2- أسنان الإنسان تماثل أسنان سمكة القرش!

هذه الحقيقة قد تدهش الكثيرين.. لكنها حقيقة، فأسنان الإنسان بنفس قوة أسنان سمكة القرش المتوحشة التي قد تقتل الشخص عضة واحدة.

3- حمض المعدة قادر على إذابة شفرة حلاقة!

هل تعرف أن قوة الحمض المتواجد في معدة الإنسان كافية لحرق الجلد وإحداث ثقب به؟ الحمض قوي بدرجة كبيرة كافية لإذابة شفرة حلاقة! والسبب في قوة ذلك الحمض هو أنه يحمينا من البكتيريا الضارة التي تتسرب إلى أجسامنا عن طريق الأطعمة.

4- وجه الإنسان يحوي 70 ألف تعبير!

هل تعرف أن وجهك يحمل عشرات الآلاف من التعابير التي يصل عددها إلى 70 ألف تعبير؟ هذا قد يبدو درباً من الجنون، خصوصاً بعد أن كنا نعتقد أننا لا نملك سوى بضعة تعابير قليلة نعبر بها عن الحزن والفرح وغيرها من المشاعر التي تنتابنا بين الحين والآخر.

5- أولادك لديهم عظام أكثر منك!

هل تعلم أن الأطفال لديهم 60 قطعة عظمية أكثر من الكبار؟ لكن أين تذهب العظام الإضافية؟ الإجابة ببساطة أن الأطفال يولدون مع مزيد من الغضاريف (أكثر من العظام)، لكنها تندمج وتتحول تدريجياً إلى عظام أثناء نمو الأطفال.