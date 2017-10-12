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الأعداد السابقة للصحيفة

" العمل " تعيد تنظيم آلية الرقابة والالتزام على مكاتب الاستقدام

Time منذ سنتين
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" العمل " تعيد تنظيم آلية الرقابة والالتزام على مكاتب الاستقدام

نايف السالم (صدى):
عقدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مؤخراً، ورشة عمل جمعت مديري الإشراف على توظيف العمالة ومشرفي لجان الفصل في خلافات عمال الخدمة المنزلية في جميع مناطق المملكة؛ وذلك لتنفيذ القرار الوزاري القاضي بإنشاء إدارة الرقابة والالتزام لمراقبة أداء مكاتب وشركات الاستقدام في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وللتعريف بآليات العمل الرقابية وتدريب المشرفين في جميع المناطق.

وأوضح وكيل الوزارة لخدمات العملاء والعلاقات العمالية عدنان النعيم أن الوزارة أنشأت إدارة خاصة بالرقابة والالتزام على المكاتب والشركات، وتحويل عدد من الموظفين للعمل مراقبين على أداء المكاتب والشركات المرخص لها؛ للتحقق من قيام هذه المكاتب بتقديم الخدمة وفق الأنظمة والتعليمات، وبما يضمن حقوق الأطراف.

ولفت " النعيم " إلى أن الوزارة شهدت تطويراً في آلياتها وإجراءاتها؛ لتحسين عمليات صناعة الاستقدام، وهو ما انعكس إيجاباً على السوق خلال الأشهر الماضية، بما يتناسب مع توظيف العمالة وفق الإجراءات والاتفاقية الثنائية ووفق اتفاقيات منظمة العمل دولية، مما يتطلب من الوزارة والقطاع الخاص (مكاتب وشركات الاستقدام)، وأصحاب العمل المستفيدين من خدمات العمالة، مزيداً من التقدم خاصة في جانب حقوق الإنسان وقضايا الاتجار بالأشخاص.

وشدد " النعيم " على أن الوزارة لن تتهاون مع المكاتب أو الشركات التي تخالف الأنظمة، ويتم رصد سجلاتها اليومية وأدائها وفق تقارير المراقبين الميدانيين، وتحتفظ في هذه السجلات التاريخية؛ لتقييم أدائها أو إيقاف الترخيص لها وفق معايير تقييم الأداء المعتمدة.

وأشار إلى أن الوزارة خصصت 38 لجنةً لفصل الخلافات لعمال الخدمة المنزلية، مشيداً بدور هذه اللجان في حل القضايا بين صاحب العمل وعامل الخدمة المنزلية، وسرعة البت فيها.

وتأتي هذه الورشة ضمن برنامج الوزارة التدريبي لمنسوبيها؛ للتعريف بالإجراءات والتعليمات وآليات التنفيذ الميداني؛ لزيادة الرقابة وتفعيل دور اللجان والإشراف؛ لتطوير قطاع الاستقدام المنزلي.

 

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أحدث التعليقات

استغفرالله
الله يجزاك خير ياشيخ لكن المشكله ان الشعب الخين طرد من بيوت الله اذا ذهب المسلم للمسجد كانه رايح يسرق ايعمل عمل يخل بامن الوطن كيف ندعي وبيوت من يدعي مقفله وحتى صلاة الجمعه حرمنا منها هل هذا من باب التضرع الى الله هل هذا يعتبر مخافه من الله بينماء بعض فروع البنوك والسوبرماركت بمافيه العثيم وبنده ولاسواق الكبيره تعمل طوال النهار هل هذه المحلات والبنوك معصومه من الوباء او بس الوباء محصر على من يدخل بيوت الله يصلى ويدعي ويتظرع الى ربه برفع البلاء وزالة الفتن عناء لكن الشكوي الله وانا الى لله وانا ليه راجعون اللهم رفع عناء البلاء وفتح لنا بيوتك ولاتحرمنا فضلك ورحمتك يارحم الرحمين
🍵عندما يغيب المساء ☕
هههههههههههههههههههههههه ما ودي اقول الله يقويك ويطول بعموك ياكارونا لأن فيه ناس ما لهم ذنب حرام اخرج أشياء ما يعلم بها هذا غربلهم وأخرج برهم من حصا هم
ع. س. ع
احسن خفضوها رواتب فلكية كذب في كذب ويستحسن توزع على من يستفيد منهم المجتمع والوطن وهم قطاع الجيش حامين الحدود رجال الأمن حامين الأمن والأمان وأخيراً منسوبي وزارة الصحة بسبب جائحة كورونا وهم من يحمينا بعد الله صحياً اما اللاعبين فشف حتى المصطلح لاعبين يعني يلعبون وليس منهم فائدة طبعاً انا لا أخص نادي بعينة ابدأ مع ان لي ميول لأحد الأندية ولكني ارى انة لم يعد منهم فائدة نهائياً ولم ولم يستفيد منهم الوطن والمواطن ولو تلغى جميع الألعاب والأندية على الأقل لمدة سنتين ويوجة دخلها للبلد فهو افظل وأنفع والله ولي التوفيق
سبحان الله
أعوان بشار الله لا يرحمه مثل أعوان الشيطان
ع. س. ع
كويس لابو قريع

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