تعاطف سعودي كبير مع دموع السومة
عبرت الجماهير السعودية، تعاطفها مع النجم عمر السومة هداف الأهلي، والدوري السعودي، بعد خسارة المنتخب السوري أمام أستراليا بهدفين مقابل واحد، في إياب الملحق الآسيوي، لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، من خلال موقع “ تويتر ” ، وعبر هاشتاغ # عمر_السومة، وأكدت أنه بذل كل ما في وسعه، لكن مشيئة الله، شاءت أن تنتهي المباراة بهذه الطريقة.
وكان المنتخبان السوري والأسترالي تعادلا في مباراة الذهاب بهدف لمثله، وكاد السومة ان يسجل هدف التعادل في الوقت القاتل، وهو ما كان سيمنح المنتخب السوري بطاقة التأهل للمرحلة المقبلة،الا ان كرته التي سددها من ركلة حرة، ارتدت من القائم الأسترالي.
السومة الذي افتتح التسجيل للمنتخب السوري، ظهر عبر الشاشة، وهو يذرف الدموع؛ حسرة على تلك الكرة التي كانت ستمنح منتخب بلاده التعادل، والتأهل لمواجهة هندوراس.
قرقر[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله لاتعاطفنا ولا شي رجاء تكلموه عن انفسكم لاتتكلمون عن نفسي
مادريت عنه لو راح او جاء
الشيخ شبلي[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 2 ساعتين
محد درى عنه هذول صغار جدة يروجونها
الابهاوي[ عدد التعليقات: 140 ] نشر منذ 1 ساعة
أدام الله السكينة في قلوبكم والسعادة في بيوتكم والصحة في أبدانكم والتوفيق في حياتكم والأمن في دروبكم والبركة في أرزاقكم وجعل الله ذكره لا يفارق ألسنتكم والفردوس مستقراً لكم ولوالديكم وذريتكم وأهليكم وكل عزيز وغالٍ عليكم أسأل الله أن يجعل هذا اليوم خيراً لكم مكفراً للخطايا فاتحاً للأرزاق مملوءاً بالأجر مصحوباً بالعافية مختوماً بالمغفرة …آمين
🌹أسعد الله صباحكم بكل خير 🌹
مواطن[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 1 ساعة
شبيح شبيح
666[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 60 دقيقة
يستلم ٨٠٠ الف شهريا الله يرزقه
لادموع بعد اليوم
عبدالعزير الشمراني[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 25 دقيقة
الله لايرده الي يشكر بشار المجرم قاتل الاطفال والنساء