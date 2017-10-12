تعاطف سعودي كبير مع دموع السومة

ماجد محمد(صدى):

عبرت الجماهير السعودية، تعاطفها مع النجم عمر السومة هداف الأهلي، والدوري السعودي، بعد خسارة المنتخب السوري أمام أستراليا بهدفين مقابل واحد، في إياب الملحق الآسيوي، لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، من خلال موقع “ تويتر ” ، وعبر هاشتاغ # عمر_السومة، وأكدت أنه بذل كل ما في وسعه، لكن مشيئة الله، شاءت أن تنتهي المباراة بهذه الطريقة.

وكان المنتخبان السوري والأسترالي تعادلا في مباراة الذهاب بهدف لمثله، وكاد السومة ان يسجل هدف التعادل في الوقت القاتل، وهو ما كان سيمنح المنتخب السوري بطاقة التأهل للمرحلة المقبلة،الا ان كرته التي سددها من ركلة حرة، ارتدت من القائم الأسترالي.

السومة الذي افتتح التسجيل للمنتخب السوري، ظهر عبر الشاشة، وهو يذرف الدموع؛ حسرة على تلك الكرة التي كانت ستمنح منتخب بلاده التعادل، والتأهل لمواجهة هندوراس.