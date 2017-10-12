معدي الهاجري : لا يوجد ناد سعودي ليس له ديون

ماجد محمد(صدى):

أكد معدي الهاجري رئيس القادسية أن مداخيل النادي من الشركات الراعية ثمانية ملايين ريال تقريبًا في الموسم الماضي وزادت قليلا هذا الموسم، لا يوجد ناد سعودي ليس لديه ديون، لكن نسعى أن نكون الأقل ديونا، وأعتقد أن هذا الموسم لن يكون بعيدا من الموسم الماضي.

وأضاف الهاجري أن هناك أكثر من عضو داعم من أهل المنطقة للنادي، وهم لا يرغبون في ذكر أسمائهم، وهدفهم خدمة نادي القادسية، وأنا لا أرغب في ذكر أسمائهم حفاظا عليهم لأن أي رجل أعمال يتم تداول اسمه، ربما تلح عليه بعض الأندية ويذهب لدعمهم.