معدي الهاجري : لا يوجد ناد سعودي ليس له ديون
أكد معدي الهاجري رئيس القادسية أن مداخيل النادي من الشركات الراعية ثمانية ملايين ريال تقريبًا في الموسم الماضي وزادت قليلا هذا الموسم، لا يوجد ناد سعودي ليس لديه ديون، لكن نسعى أن نكون الأقل ديونا، وأعتقد أن هذا الموسم لن يكون بعيدا من الموسم الماضي.
وأضاف الهاجري أن هناك أكثر من عضو داعم من أهل المنطقة للنادي، وهم لا يرغبون في ذكر أسمائهم، وهدفهم خدمة نادي القادسية، وأنا لا أرغب في ذكر أسمائهم حفاظا عليهم لأن أي رجل أعمال يتم تداول اسمه، ربما تلح عليه بعض الأندية ويذهب لدعمهم.
بوناصر99[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 3 ساعات
قصدك لا يوجد اي مواطن ليس له ديون ولاعب راتبه الشهري 500 الف
وستسألون عند الذي لا يضيع عنده حق احد
بوناصر99[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 3 ساعات
قصدك لا يوجد اي مواطن ليس له ديون ولاعب راتبه الشهري 500 الف
وستسألون عند الذي لا يضيع عنده حق احد
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 852 ] نشر منذ 3 ساعات
قل والله
هههههههههههههه
رعد ***[ عدد التعليقات: 311 ] نشر منذ 2 ساعتين
على النادى ديون وليس له (( وصدق ابوناصر 99 لعله يقصد ليس فيه مواطن الا وعليه ديون ولايستطيع سدادها من الحاجة