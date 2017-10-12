إلتون: من الصعب نسيان التجربة النصراوية

ماجد محمد(صدى):

قال اللاعب البرازيلي إلتون جوزيه إنه من الصعب عليه نسيان التجربة الاحترافية مع النصر، التي وصفها بالجميلة، وتابع: تجربتي مع العالمي: استمرت لعامين بالرغم من أن عقدي كان لثلاثة أعوام مع الفريق لكنني تفاجأت في الموسم الثالث بأنهم لا يرغبون في استمراري مع الفريق لذلك غادرت.

واوضح جوزيه: ليومنا هذا لا أعرف أسباب استبعادي من الفريق قبل إكمال عقدي، لكن الأهم أنني تركت ذكرى جميلة لدى النصراويين، وما زلت أحتفظ بأيام جميلة معهم، وصدقا لو يصلني عرض خلال الفترة القادمة من فريق النصر بعد نهاية عقدي مع القادسية فلن أتردد في العودة من جديد.