جرم سماوي يهدد جنوب أستراليا.. اليوم

كانبرا(صدى):

يقترب جرم سماوي بحجم منزل من الأرض، اليوم الخميس.. ومع أن حجمه صغير؛ إلا أنه سيوفر فرصة للعالم لمعرفة كيفية التصدي لهذه الأجرام السماوية، وأطلق العلماء عليه اسم ” 2012 TC4 “؛ وذلك أنه اكتُشف قبل 5 سنوات من قِبَل تلسكوب في جزيرة هاواي الأمريكية.

لكن الكويكب اختفى من شاشات المراقبة وظهر أخيراً في يوليو الماضي عندما دخل مساراً قريباً من الأرض.

ووفق ” سكاي نيوز “؛ فقد قال العلماء: إنه في حال تَمَكّن من اختراق الغلاف الجوي ولم يحترق فيه؛ فإنه سيضرب جنوب أستراليا؛ مشددين على أنه لا يحمل أي تهديد يُذكر.

ويؤكدون أن الكويكب TC4 2012 يوفر فرصة نادرة لاختبار قدرة الغلاف الجوي والدفاعات البشرية على التصدي لأجرام أكبر حجماً في طريقها إلى الأرض.

ويتراوح قُطر دائرة الكويكب بين 15- 30 متراً وفق تقديرات العلماء الذين أشاروا إلى أن سرعته 25 ألف كيلومتر في الساعة، ويقطع في الثانية الواحدة 1.6كم.