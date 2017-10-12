” هدف “: برنامج دعم نمو توطين المنشآت يرفع نسبة مشاركة المواطنين في سوق العمل

سعيد العجل(صدى):

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أن برنامج دعم نمو توطين المنشآت يخدم جميع منشآت القطاع الخاص النشطة في نظام التأمينات الاجتماعية، حيث سيساهم الصندوق بدفع نسبة من حصة اشتراك التأمينات الاجتماعية الشهرية نيابة عن المنشآت التي تحقق نموًا في أعداد الموظفين السعوديين.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” خالد أبا الخيل أن الدعم يشمل الموظفيـــن والموظفات الذين تـــم تعيينهـــم لدى المنشأة بعد تاريخ 31 يوليو 2017م، ولمدة عامين، مبينا أن البرنامج يشترط ألاّ يقل عمر الموظف عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 سنة، حيث سيساهم “هدف” بنسبة 15 % من إجمالي الأجر الشهري للموظف بينما تصل النسبة إلى 20% من إجمالي الأجر الشهري للموظفة.

وأضاف؛ أن الدعم موجه للمنشآت بغرض تحفيز توظيف المواطنين والمواطنات، وسد فجوة الأجور، وتغطية تكاليف الإلحاق والتدريب على رأس العمل، مشيرًا إلى أن البرنامج يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ورفع نسبة مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.

وشدد أبا الخيل على أن إدارة البرنامج ستعمل بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة لمتابعة تطبيق آلية الدعم، ووضع التدابير اللازمة للحد من الممارسات الخاطئة التي قد تنشأ بعد تطبيق هذا البرنامج، وإصدار التقارير الدورية اللازمة.