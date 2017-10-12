بالفيديو.. هدية غير متوقعة من شاب لحبيبته تكشف خيانتها

متابعات(صدى):

أصيبت فتاة بالصدمة بعد أن فاجأها حبيبها بهدية غير متوقعة في عيد ميلادها.

حيث ظهر الشاب في فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يضع قطعة قماش على عيون حبيبته ليفاجئها بهديته التي كانت عبارة عن صور لمحادثتها وهي تخونه مع آخرين، مما تسبب في صدمتها وراحت تنظر له ثم حملت حقيبتها وغادرت على الفور.