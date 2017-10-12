  • الخميس 12

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. هدية غير متوقعة من شاب لحبيبته تكشف خيانتها

بالفيديو.. هدية غير متوقعة من شاب لحبيبته تكشف خيانتها

بالفيديو.. هدية غير متوقعة من شاب لحبيبته تكشف خيانتها
متابعات(صدى):

أصيبت فتاة بالصدمة بعد أن فاجأها حبيبها بهدية غير متوقعة في عيد ميلادها.

حيث ظهر الشاب في فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يضع قطعة قماش على عيون حبيبته ليفاجئها بهديته التي كانت عبارة عن صور لمحادثتها وهي تخونه مع آخرين، مما تسبب في صدمتها وراحت تنظر له ثم حملت حقيبتها وغادرت على الفور.

أحبّ أن يُفاجئ حبيبته، فكانت هديته عبارة عن صور لـ محادثاتها وهي تخونه مع آخرين

Posted by ‎إذاعة صوت الغد‎ on Tuesday, October 10, 2017

 


الوسوم:, ,

9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 35503 ] نشر منذ 6 ساعات

تستاهل ..

[ عدد التعليقات: 5766 ] نشر منذ 6 ساعات

اجانب ما عليهم شرهه اصلاً هم امهاتهم تنجبهم من الخيانة

[ عدد التعليقات: 2283 ] نشر منذ 6 ساعات

جدع و احسن طردها من بيتة و من حياتة

[ عدد التعليقات: 704 ] نشر منذ 3 ساعات

حياتهم مثل البهايم الله يديم علينا الاسلام وحفظ بنات المسلمين

[ عدد التعليقات: 2807 ] نشر منذ 2 ساعتين

وتستمر الحياة !!! هع

[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 2 ساعتين

ابسط حقوقه يطردها
ثم ما اعتدى عليها او ابتزها
صحيح انه كافر بس صح عليه
فكري تراه محترم

[ عدد التعليقات: 1656 ] نشر منذ 1 ساعة

البنت واثفه من نفسها ……

[ عدد التعليقات: 12242 ] نشر منذ 57 دقيقة

الستر زين
يا الله حفظك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *