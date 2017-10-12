بالفيديو.. هدية غير متوقعة من شاب لحبيبته تكشف خيانتها
أصيبت فتاة بالصدمة بعد أن فاجأها حبيبها بهدية غير متوقعة في عيد ميلادها.
حيث ظهر الشاب في فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يضع قطعة قماش على عيون حبيبته ليفاجئها بهديته التي كانت عبارة عن صور لمحادثتها وهي تخونه مع آخرين، مما تسبب في صدمتها وراحت تنظر له ثم حملت حقيبتها وغادرت على الفور.
أحبّ أن يُفاجئ حبيبته، فكانت هديته عبارة عن صور لـ محادثاتها وهي تخونه مع آخرين
Posted by إذاعة صوت الغد on Tuesday, October 10, 2017
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35503 ] نشر منذ 6 ساعات
تستاهل ..
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5766 ] نشر منذ 6 ساعات
اجانب ما عليهم شرهه اصلاً هم امهاتهم تنجبهم من الخيانة
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2283 ] نشر منذ 6 ساعات
جدع و احسن طردها من بيتة و من حياتة
الظامي[ عدد التعليقات: 704 ] نشر منذ 3 ساعات
حياتهم مثل البهايم الله يديم علينا الاسلام وحفظ بنات المسلمين
رااايق[ عدد التعليقات: 2807 ] نشر منذ 2 ساعتين
وتستمر الحياة !!! هع
سيرووم[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 2 ساعتين
ابسط حقوقه يطردها
ثم ما اعتدى عليها او ابتزها
صحيح انه كافر بس صح عليه
فكري تراه محترم
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14981 ] نشر منذ 1 ساعة
المشكله عادي عندها
كان زمان[ عدد التعليقات: 1656 ] نشر منذ 1 ساعة
البنت واثفه من نفسها ……
alfahd42[ عدد التعليقات: 12242 ] نشر منذ 57 دقيقة
الستر زين
يا الله حفظك