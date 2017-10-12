عراك بالأيدي بين معلمتين وإصابتهما داخل مدرسة بالباحة.. والسبب ” نكتة “

إبراهيم الزهراني(صدى):

شكلت إدارة التعليم في محافظة بلجرشي التابعة لمنطقة الباحة لجنة للتحقيق في خلاف تطور لعراك بالأيدي بين معلمتين بإحدي مدارس، وأسفر عنه تعرض المعلمتين لإصابات متوسطة، وذلك بسبب نكتة.

في تفاصيل الواقعة روى مصدر بأن شجاراً نشب بين معلمتين بإحدى مدارس محافظة بلجرشي خلال اجتماع المعلمات أثناء الفسحة في الغرفة المخصصة لهن، ما نتج عنه إصابة وسطية لكليهما، وقد يكون الخلاف بسبب نكتة قالتهما إحداهما وأثارت ضحك باقي المعلمات.

من جهته علق المتحدث الرسمي لتعليم منطقة الباحة محمد هضبان، أن إدارة التعليم أبلغت بالحادثة، وأنها شكلت لجنة للتحقيق في ملابساتها ورفع تقرير للإدارة المعنية لإجراء اللازم.