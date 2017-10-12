عراك بالأيدي بين معلمتين وإصابتهما داخل مدرسة بالباحة.. والسبب ” نكتة “
شكلت إدارة التعليم في محافظة بلجرشي التابعة لمنطقة الباحة لجنة للتحقيق في خلاف تطور لعراك بالأيدي بين معلمتين بإحدي مدارس، وأسفر عنه تعرض المعلمتين لإصابات متوسطة، وذلك بسبب نكتة.
في تفاصيل الواقعة روى مصدر بأن شجاراً نشب بين معلمتين بإحدى مدارس محافظة بلجرشي خلال اجتماع المعلمات أثناء الفسحة في الغرفة المخصصة لهن، ما نتج عنه إصابة وسطية لكليهما، وقد يكون الخلاف بسبب نكتة قالتهما إحداهما وأثارت ضحك باقي المعلمات.
من جهته علق المتحدث الرسمي لتعليم منطقة الباحة محمد هضبان، أن إدارة التعليم أبلغت بالحادثة، وأنها شكلت لجنة للتحقيق في ملابساتها ورفع تقرير للإدارة المعنية لإجراء اللازم.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 844 ] نشر منذ 2 ساعتين
ي للطيف
ضاعت الرومنسية
يآبه خخخخخخخخخخخ
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35501 ] نشر منذ 2 ساعتين
الصلح خير يابنات ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19909 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1212 ] نشر منذ 2 ساعتين
اين القدوة
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13434 ] نشر منذ 2 ساعتين
مع الاسف ما طاح اللثام و النقاب في المصارعه 🙂
اكيد النكته بين عائلتين مختلفتين ومعروف هناك تبادل النكت ولا يحصل زعل بين الناس
لكن المعلمات احيانا تكون العقول تحتاج الى وزن وتربيط
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5765 ] نشر منذ 2 ساعتين
هدوا الله يجزاكم خير يكفي عراك وزير التعليم مع الصحفيين تجون أنتم
وجهة نظر[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
انقلوهم وحده الليث والثانيه جازان عشان يقدرون قيمة الاستقرار المهني بجانب ابنائهم
مؤدب[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 2 ساعتين
أتوقع وآلله العالم وحده منهم زهرانيه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19909 ] نشر منذ 1 ساعة
غديتن نكته
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 844 ] نشر منذ 1 ساعة
اخوي ويش
معنى زهرانيه
هههههههههههه
رااايق[ عدد التعليقات: 2799 ] نشر منذ 1 ساعة
حريم !! هههههههههههههههه
ام الوليد[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 27 دقيقة
😁زهرانيه أو غيرها
الرقي فوق كل شي ..
يصير ونمزح مع بعض بس توصل للهواش والزعل أتوقع كبيره خاصه انها من معلمتين ومربيتين 🤦🏻♀️
الله يصلح الشأن
مطب[ عدد التعليقات: 177 ] نشر منذ 24 دقيقة
مصارعه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13434 ] نشر منذ 5 دقائق
عادي جدا تحصل في احسن المعلمات والمعلمين
اذكر معلمين تهاوشو على كباية شاي وصل الضرب بالعقال ثم وصل الامر لشرطه