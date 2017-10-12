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  3. عراك بالأيدي بين معلمتين وإصابتهما داخل مدرسة بالباحة.. والسبب ” نكتة “

عراك بالأيدي بين معلمتين وإصابتهما داخل مدرسة بالباحة.. والسبب ” نكتة “

عراك بالأيدي بين معلمتين وإصابتهما داخل مدرسة بالباحة.. والسبب ” نكتة “
إبراهيم الزهراني(صدى):

شكلت إدارة التعليم في محافظة بلجرشي التابعة لمنطقة الباحة لجنة للتحقيق في خلاف تطور لعراك بالأيدي بين معلمتين بإحدي مدارس، وأسفر عنه تعرض المعلمتين لإصابات متوسطة، وذلك بسبب نكتة.

في تفاصيل الواقعة روى مصدر بأن شجاراً نشب بين معلمتين بإحدى مدارس محافظة بلجرشي خلال اجتماع المعلمات أثناء الفسحة في الغرفة المخصصة لهن، ما نتج عنه إصابة وسطية لكليهما، وقد يكون الخلاف بسبب نكتة قالتهما إحداهما وأثارت ضحك باقي المعلمات.

من جهته علق المتحدث الرسمي لتعليم منطقة الباحة محمد هضبان، أن إدارة التعليم أبلغت بالحادثة، وأنها شكلت لجنة للتحقيق في ملابساتها ورفع تقرير للإدارة المعنية لإجراء اللازم.


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14 تعليق

[ عدد التعليقات: 844 ] نشر منذ 2 ساعتين

ي للطيف
ضاعت الرومنسية
يآبه خخخخخخخخخخخ

[ عدد التعليقات: 35501 ] نشر منذ 2 ساعتين

الصلح خير يابنات ,,

[ عدد التعليقات: 19909 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 13434 ] نشر منذ 2 ساعتين

مع الاسف ما طاح اللثام و النقاب في المصارعه 🙂

اكيد النكته بين عائلتين مختلفتين ومعروف هناك تبادل النكت ولا يحصل زعل بين الناس
لكن المعلمات احيانا تكون العقول تحتاج الى وزن وتربيط

[ عدد التعليقات: 5765 ] نشر منذ 2 ساعتين

هدوا الله يجزاكم خير يكفي عراك وزير التعليم مع الصحفيين تجون أنتم

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين

انقلوهم وحده الليث والثانيه جازان عشان يقدرون قيمة الاستقرار المهني بجانب ابنائهم

[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 2 ساعتين

أتوقع وآلله العالم وحده منهم زهرانيه

[ عدد التعليقات: 844 ] نشر منذ 1 ساعة

اخوي ويش
معنى زهرانيه
هههههههههههه

[ عدد التعليقات: 2799 ] نشر منذ 1 ساعة

حريم !! هههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 27 دقيقة

😁زهرانيه أو غيرها
الرقي فوق كل شي ..
يصير ونمزح مع بعض بس توصل للهواش والزعل أتوقع كبيره خاصه انها من معلمتين ومربيتين 🤦🏻‍♀️
الله يصلح الشأن

[ عدد التعليقات: 177 ] نشر منذ 24 دقيقة

مصارعه

[ عدد التعليقات: 13434 ] نشر منذ 5 دقائق

عادي جدا تحصل في احسن المعلمات والمعلمين
اذكر معلمين تهاوشو على كباية شاي وصل الضرب بالعقال ثم وصل الامر لشرطه

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