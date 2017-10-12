بالصور.. مشاجرة بين سيدة وسمكة قرش في حمام سباحة

كانبرا (صدى):
تمكنت سيدة استرالية من السيطرة على سمكة قرش تواجدت في حمام سباحة ، وقامت بحملها لنقلها إلى البحر وسط هتافات وتصفيق من حولها.
وكانت وكيلة العقارات ميليسا هاثير ذهبت للسباحة مع زملائها في حمام سباحة بجانب شاطئ كرونولا على الجانب الجنوبي من سيدني عندما لاحظت وجود سمكة قرش في المياه.
وسجلت ابنة ميليسا لقطات لمشهد مخيف يظهر والدتها تتصارع مع السمكة، واستطاعت السيطرة عليها بيديها، ثم حملتها حتى وصلت إلى حافة حمام السباحة وألقت بها في المحيط.
ويمكن سماع من حولها يهتفون بصوت عال ويصفقون لها لشجاعتها.