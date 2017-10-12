  • الخميس 12

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. حقيقة حادث تصادم سيارة فتاة بالجموم

بالفيديو.. حقيقة حادث تصادم سيارة فتاة بالجموم

بالفيديو.. حقيقة حادث تصادم سيارة فتاة بالجموم
نايف السالم(صدى):

أكدت مصادر أن المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وقيل أنه لحادث تصادم بين سيارة يقودها شاب وأخرى لسيدة في محافظة الجموم، غير صحيح
وأوضح المصدر أن الجهات الأمنية لم تتلقى أي بلاغ عن وقوع حادث أحد أطرافه عنصر نسائي، داعياً إلى تجنّب نشر الإشاعات.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت مقطع فيديو تصادم لمركبة من نوع ” تويوتا ” مع أخرى في أحد المواقع، وقيل الحادث بين سيارة تقودها سيدة وشاب.


الوسوم:, , ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2984 ] نشر منذ 6 دقائق

ماعلي منهم يمكن صحيح ويمكن اشاعه
انا علي من المصور رجني رجه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *