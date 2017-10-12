بالفيديو.. حقيقة حادث تصادم سيارة فتاة بالجموم
أكدت مصادر أن المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وقيل أنه لحادث تصادم بين سيارة يقودها شاب وأخرى لسيدة في محافظة الجموم، غير صحيح
وأوضح المصدر أن الجهات الأمنية لم تتلقى أي بلاغ عن وقوع حادث أحد أطرافه عنصر نسائي، داعياً إلى تجنّب نشر الإشاعات.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت مقطع فيديو تصادم لمركبة من نوع ” تويوتا ” مع أخرى في أحد المواقع، وقيل الحادث بين سيارة تقودها سيدة وشاب.
حادث سيارة في محطه اللقماني في الجموم بين إمراه واحد الشباب. . pic.twitter.com/pA1BGLlOvV
— د.مروة العرجاني (@a5555z) October 11, 2017
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2984 ] نشر منذ 6 دقائق
ماعلي منهم يمكن صحيح ويمكن اشاعه
انا علي من المصور رجني رجه