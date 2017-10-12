أول تعليق من عبد الله البرقان على قرار إيقافه

نواف السالم(صدى):

أكد الدكتور عبدالله البرقان، عضو اتحاد كرة القدم في بيانٍ اليوم الخميس، أنه تلقى قرار إيقافه من زملائه أعضاء اللجنة.

وقال البرقان ” أبديت تفهمي للقرار بإيمان تام بأنه لا يُظلم خادم للوطن في عهد ملك الحزم والعزم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان “.

ولفت: كلي أمل بأن التحقيقات في ظل رئاسة تركي آل الشيخ لهيئة الرياضة ستتسم بالمصداقية.

يشار أن اتحاد القدم قال في بيان عاجل له ان الموظف المعفى خالد شكري، أقر بارتكاب مخالفات إدارية ومالية بإيعاز من عضو مجلس إدارة اتحاد القدم عبد الله البرقان إبان عضويته في مجلس إدارة الاتحاد الكرة السابق ورئاسته للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.

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