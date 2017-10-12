بالفيديو.. تركي الفيصل يوضح معانٍ دبلوماسية

نورة الشهري(صدى):

تحدث الأمیر تركي الفیصل رئيس الاستخبارات العامة السعودية سابقاً، عن بعض المواصفات التي وجب توافرها في الراغبين بالعمل الدبلوماسي، مبيناً أن العمل الدبلوماسي لا يتخذ الجماد أساساً له ويتسم بالمرونة وفقاً للأوضاع والظروف.

وأوضح الفيصل خلال إحدى حلقات برنامج ” مجلس الشباب ” الذي يعرض على قناة ” إم بي سي ” ، إن قاعدة ” السكوت من ذهب ” قد تصلح أن تنطبق على وضع ما لكن هناك أوضاعاً أخرى سيضطر فيها الدبلوماسي إلى رفع صوته للتعبير عن رأيه.

وأضاف الفيصل أن الدبلوماسي إذا قال ” نعم ” فإنه يقصد ” يمكن ” ، وإذا قال ” يمكن ” يقصد بها ” لا ” ، وإذا قال ” لا ” فهو ليس بدبلوماسي، لتلقى كلماته تجاوباً وتصفيقاً حاداً من الحضور.