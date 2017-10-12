بالفيديو.. تركي الفيصل يوضح معانٍ دبلوماسية
تحدث الأمیر تركي الفیصل رئيس الاستخبارات العامة السعودية سابقاً، عن بعض المواصفات التي وجب توافرها في الراغبين بالعمل الدبلوماسي، مبيناً أن العمل الدبلوماسي لا يتخذ الجماد أساساً له ويتسم بالمرونة وفقاً للأوضاع والظروف.
وأوضح الفيصل خلال إحدى حلقات برنامج ” مجلس الشباب ” الذي يعرض على قناة ” إم بي سي ” ، إن قاعدة ” السكوت من ذهب ” قد تصلح أن تنطبق على وضع ما لكن هناك أوضاعاً أخرى سيضطر فيها الدبلوماسي إلى رفع صوته للتعبير عن رأيه.
وأضاف الفيصل أن الدبلوماسي إذا قال ” نعم ” فإنه يقصد ” يمكن ” ، وإذا قال ” يمكن ” يقصد بها ” لا ” ، وإذا قال ” لا ” فهو ليس بدبلوماسي، لتلقى كلماته تجاوباً وتصفيقاً حاداً من الحضور.
مالفرق بين "نعم" و "يمكن" عند الدبلوماسي ؟
الامير تركي الفيصل يكشف ذلك في #مجلس_الشباب #الفيصل_بمجلس_الشباب pic.twitter.com/NsxGQhjzFP
— مجلس الشباب (@Majlis_Alshabab) October 10, 2017
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 837 ] نشر منذ 2 ساعتين
كافي ابوكم
الملك الفيصل آل سعود رحمه الله
الذي عجزن ارحام النساء ان تلدن مثله
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35485 ] نشر منذ 6 دقائق
منكم نستفيد يا سمو الأمير ,, حفظكم الله ورعاكم ,, آمين ,,