كاتب: علماء الشريعة غير قادرين على معرفة ما يجري في عالم اليوم

علي القحطاني(صدى):

أثار الكاتب تركي الحمد مواقع التواصل الاجتماعي بعدة تغريدات طالب فيها بضم علماء العلوم الاجتماعية والطبيعية إلى هيئة كبار العلماء، مؤكدا أن كبار العلماء غير قادرين وحدهم على معرفة ما يجري في عالم اليوم.

ونشر الحمد تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر قال فيها: ” هيئة كبار العلماء يجب -في ظني- أن تطعم بعلماء في العلوم الاجتماعية والطبيعية. علماء الشريعة وحدهم غير قادرين على معرفة ما يجري في عالم اليوم “.

وأضاف الكاتب: شيوخنا لا يفقهون في علم السياسة والاجتماع والاقتصاد والنفس، وهذا لا يقلل من شأنهم، لذا وجب دعم جهودهم بالعلوم الحديثة كي تستمر مسيرة الوطن.

ووجهت الهيئة رداً على الحمد بتغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر قائلة: ” نصّت لائحة العمل في هيئة كبار العلماء، على أنها عند بحث مسائل تتعلق بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والأنظمة، فإنها تشرك المتخصصين في ذلك “.

وتابعت : ” استمعت الهيئة في دوراتها لأصحاب التخصص في كثير من المجالات، مثل: الاقتصاد، والطب. واستكتبت دراسات في علوم النفس والاجتماع والأنظمة العامة “.